Dove Richiedere e Chi Può Accedere al Bonus di 500 Euro: Cosa Acquistare

La Carta Dedicata a Te è un’iniziativa tornata per supportare le famiglie italiane in difficoltà economica, offrendo un contributo massimo di 500 euro. A partire dal 9 settembre 2023, il Governo ha avviato la distribuzione di questa carta prepagata, progettata per contrastare l’impoverimento delle famiglie dovuto all’inflazione. Il programma si rivolge in particolare a famiglie con almeno tre membri e un ISEE non superiore ai 15.000 euro.

Le carte sono nominative e possono essere ritirate presso gli uffici postali autorizzati. Per chi già possedeva la carta nel 2023, il bonus sarà caricato automaticamente una volta attivata la nuova carta. I beneficiari devono recarsi presso un ufficio postale abilitato dopo aver ricevuto la comunicazione dal proprio comune, e un delegato può ritirare la carta se in possesso di una procura formale.

La carta diventa operativa immediatamente dopo il primo utilizzo, che deve avvenire entro il 16 dicembre 2024, altrimenti si rischia la decadenza del bonus. Il credito deve poi essere speso entro il 28 febbraio 2025. Gli acquisti consentiti coprono una vasta gamma di beni di prima necessità, sia alimentari che legati ai trasporti, inclusi carne, pesce fresco, latticini, frutta, verdura, legumi e prodotti per l’infanzia. Tra le novità del 2024, la carta permette di acquistare anche prodotti DOP e IGP, tonno, carne in scatola e surgelati come ortaggi e pizza.

Inoltre, è valida per il rifornimento di carburante e per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici. Tuttavia, restano esclusi tabacco, bevande alcoliche, farmaci e detergenti vari. Gli esercizi commerciali della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) devono offrire uno sconto del 15% ai possessori della carta, incentivando ulteriormente l’utilizzo del bonus.

In sintesi, la Carta Dedicata a Te rappresenta un aiuto concreto per le famiglie italiane in difficoltà, mirato a garantire una maggiore accessibilità ai beni essenziali e a sostenere il loro benessere economico in questo periodo di crescente inflazione.