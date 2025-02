Dove la storia incontra la natura: tra montagna e tradizione, alla scoperta di un autentico borgo medievale nelle terre d’Abruzzo

Un viaggio tra arte, cultura e paesaggi incantevoli ci porta in Abruzzo, una regione ricca di storia e tradizioni. Situata tra le vette dell’Appennino e le coste del Mar Adriatico, l’Abruzzo offre borghi medievali, tradizioni secolari e una cucina genuina che promette un’autentica esperienza a chi lo visita. Uno dei borghi che merita attenzione è Introdacqua, situato nella Valle Peligna, la cui storia risale a prima dell’anno Mille, già abitata dai romani. Il borgo ha subito varie invasioni, da Longobardi a Saraceni, passando per Normanni e spagnoli, e ha cambiato dominio tra nobili famiglie fino ad entrare nel periodo rinascimentale.

Introdacqua è ricca di monumenti e luoghi d’interesse, tra cui la Chiesa della Santissima Annunziata e la Chiesa di San Giovanni Battista. Il centro storico, con i suoi vicoli e case in pietra, offre un’atmosfera suggestiva. Da non perdere sono anche Palazzo Trasmondi, il Dongione e il Castello Ducale. Per chi ama la natura, ci sono opportunità per trekking e gite a contatto con gli animali. La tradizione enogastronomica è ricca di piatti locali da assaporare.

Per raggiungere Introdacqua, è consigliabile utilizzare l’auto, con ottimi collegamenti su strade principali. La SS17 e l’A25 facilitano gli spostamenti, mentre autobus e taxi collegano il borgo a città vicine come Sulmona, dove si trova la stazione ferroviaria più prossima. Da Roma, il viaggio dura circa un’ora e quaranta cinque minuti, due ore e trenta da Napoli, e circa un’ora da Pescara.