Dove la storia di Dante Alighieri si fonde con la tradizione vitivinicola: nel cuore della Valpolicella c’è un borgo gioiello che non puoi assolutamente perderti

Vigneti, storica tradizione e panorami incantevoli caratterizzano il borgo di Gargagnago, una frazione del comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, situato vicino a Verona. Questo luogo affascinante presenta una storia profondamente radicata nelle antiche civiltà, risalente alla preistoria e all’epoca romana, e riconosciuta per la qualità dei suoi vini. Durante il Medioevo, il controllo passò dagli Scaligeri alla Repubblica di Venezia, portando alla costruzione di splendide ville venete, riconoscibili anche oggi. Successivamente, la regione subì dominazioni francesi e austriache fino all’annessione al Regno d’Italia nel 1866.

Gargagnago offre una combinazione unica di storia, cultura e bellezze naturali. Tra le attrazioni principali, spicca la Villa Serego-Alighieri, storica residenza della famiglia di Dante Alighieri, dove si possono degustare vini pregiati. Altra meta imperdibile è la Chiesa di Santa Maria della Misericordia, eretta nel XIV secolo. Gli amanti della natura possono percorrere gli incantevoli sentieri tra vigneti e ciliegi, approfittando delle numerose opportunità per degustare i prodotti locali e vini tipici della zona.

Per raggiungere Gargagnago, situato a pochi chilometri da Verona, ci sono diverse opzioni: treno da Verona-Porta Nuova, autobus linea 93 o in auto seguendo la SS12, con un tragitto di circa venti minuti. In sintesi, visitare Gargagnago è un’esperienza autentica e rigenerante, ideale per scoprire le meraviglie della Valpolicella.