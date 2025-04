Dove la natura incontra la tradizione: un’esperienza autentica in un borgo gioiello nel cuore del Molise

Nel cuore del Molise si trova Castel del Giudice, un borgo che vive un autentico “Rinascimento”. Immerso in panorami incantevoli, questo luogo storico è ricco di tradizione e innovazione, preservando le sue radici mentre guarda al futuro con nuove iniziative. Castel del Giudice, situato a circa 800 metri di altitudine nella provincia di Isernia, ha origini medievali e ha raggiunto il suo apice sotto la guida di Giacomo Caldora, un importante condottiero del Regno di Napoli.

Nonostante le varie dominazioni e le difficoltà attraversate, la comunità locale ha sempre dimostrato resilienza, permettendo al borgo di rinnovarsi mantenendo intatte le proprie tradizioni. Oggi, Castel del Giudice è un luogo magico da esplorare, ricco di bellezze naturali e culturali. Tra i monumenti di interesse si trovano la Chiesa di San Nicola, la Chiesa dell’Immacolata, il Santuario della Madonna in Saletta e la Cappella di Sant’Antonio. Il Museo giardino dei meli, con oltre sessanta varietà di mele, è un altro punto di attrazione.

Passeggiare tra i vicoli di pietra e le piccole chiesette offre un’esperienza unica, immersa in un’atmosfera senza tempo. La produzione agricola biologica, in particolare delle mele, arricchisce ulteriormente l’appeal del borgo. Castel del Giudice è ideale per gli amanti della natura, grazie ai sentieri percorribili a piedi o in bicicletta.

Per raggiungere Castel del Giudice, si consiglia di prendere l’autostrada A1 fino a Isernia, e da lì seguire le indicazioni. Anche i mezzi pubblici, come l’autobus, rendono accessibile questo gioiello molisano.