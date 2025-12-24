Dove è stato girato il film Una poltrona per due

Il film “Una poltrona per due” è un classico delle feste natalizie che torna puntualmente nei salotti italiani ogni anno. La pellicola, diretta da John Landis, è ambientata prevalentemente a Philadelphia, storica città della Pennsylvania, nota per il suo skyline punteggiato di grattacieli e per essere uno dei principali centri culturali degli Stati Uniti. Le location principali del film includono la zona di Rittenhouse Square, la storica Walnut Street, l’edificio dell’Exchange Place, utilizzato come “Duke & Duke” nel film, il quartiere residenziale Fitler Square, ambientazione delle case dei protagonisti, e alcune scene girate davanti alla borsa valori della città.

Una delle sequenze più iconiche della commedia è quella che si svolge sul treno durante la notte di Capodanno, girata all’interno di veri vagoni della compagnia ferroviaria Amtrak. Il treno utilizzato nella pellicola è l’Amtrak “Metroliner” e la tratta principale riprodotta è quella tra Philadelphia e New York. Le riprese degli interni sono state effettuate nel deposito di Amtrak per motivi logistici e pratici.

La trama del film segue l’intreccio esilarante dello scambio di ruoli tra Louis Winthorpe III, giovane investitore di successo, e Billy Ray Valentine, senzatetto simpatico finito nei guai. Attraverso una serie di equivoci orchestrati dai datori di lavoro di Louis, i fratelli Duke, i protagonisti si ritrovano a vivere vite all’apparenza opposte per scoprire le verità sul valore umano e sulla fortuna. Il film è una commedia brillante che affronta con ironia i temi della ricchezza, delle apparenze e del riscatto, mantenendo intatta la sua attualità anno dopo anno. Il cast del film include Eddie Murphy nel ruolo di Billy Ray Valentine e Dan Aykroyd nei panni di Louis Winthorpe III, con Ralph Bellamy e Don Ameche come i fratelli Duke e Jamie Lee Curtis come la giovane e scaltra Ophelia. Il film è stato distribuito negli Stati Uniti dalla Paramount Pictures e ha ricevuto una candidatura all’Oscar per la migliore colonna sonora e una nomination ai Golden Globe per la miglior interpretazione femminile a Jamie Lee Curtis.