Dove e quando verrà dato l’ultimo saluto all’attrice

I funerali di Eleonora Giorgi si svolgeranno mercoledì 5 marzo 2025 alle 16 nella Chiesa degli Artisti di Roma, come desiderato dall’attrice, che aveva espresso l’intenzione di avere musiche dei Pink Floyd durante la cerimonia. Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano, ha avuto una carriera ricca di successi, con ruoli indimenticabili in film come “Borotalco” e “Compagni di scuola”. I suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, hanno confermato la notizia, comunicando i dettagli dell’evento ai media.

Giorgi ha combattuto a lungo contro una malattia, dimostrando sempre grande determinazione. Durante un’intervista, aveva richiesto che i brani “A Whiter Shade of Pale” e “Wish You Were Here” dei Pink Floyd accompagnassero il suo addio, evidenziando il suo amore per la musica e il desiderio di rendere il suo funerale un evento unico e personale. Andrea Rizzoli ha ringraziato per il supporto ricevuto, aggiungendo che, pur essendo un momento privato, la cerimonia è aperta a chiunque volesse onorare la memoria della madre.

La morte di Eleonora Giorgi, avvenuta all’età di 71 anni, segna la conclusione di un’importante era nel panorama cinematografico italiano. Negli ultimi mesi, è stata assistita da cure presso la clinica Paideia di Roma, affiancata costantemente dai suoi figli. La sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto, ma il suo prezioso lascito artistico continuerà a vivere nei cuori di coloro che l’hanno amata e nelle sue indimenticabili performance sul grande schermo.