Dove e Quando Si Terranno le Nozze

Dopo dieci anni di storia d’amore, Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico si preparano a celebrare le loro nozze. Il matrimonio, atteso ormai da tempo, si svolgerà il 26 settembre nella città di Lucca, situata a circa cinquanta chilometri dalla natia Carrara dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale. I festeggiamenti si protrarranno per due giorni, con una cerimonia civile seguita da una festa ristretta. In seguito, il 29 settembre, è previsto un evento più ampio a Forte dei Marmi, in Versilia.

La notizia delle nozze è stata confermata dal quotidiano Il Tirreno durante l’estate. Prima di celebrare il matrimonio, è prevista la procedura di pubblicazione, che richiede un’esposizione per otto giorni all’Albo Pretorio online. Dopo questa fase, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione, valido per 180 giorni, entro i quali il rito deve essere celebrato.

In un’intervista al Corriere della Sera, Ilaria D’Amico aveva rivelato che inizialmente le nozze erano previste per giugno 2024, ma a causa degli impegni di Buffon come capo delegazione della Nazionale per gli Europei di Calcio in Germania, la data è stata posticipata. La D’Amico ha enfatizzato l’importanza della loro serenità e felicità, dicendo: “Siamo molto sereni e felici. Questo è ciò che conta di più.” Ha inoltre accennato scherzosamente alla loro situazione, paragonandosi a Renzo e Lucia, sottolineando che il momento sarà intimo e senza clamore.

La coppia ha iniziato la sua relazione nel 2014, dopo il divorzio di Buffon dalla modella ceca Alena Seredova. Nel 2016, hanno dato alla luce il loro primo figlio, Leopoldo Mattia. Buffon ha già due figli, Louis Thomas e David Lee, dal suo precedente matrimonio, mentre Ilaria ha un figlio, Pietro, da una precedente relazione con l’imprenditore Rocco Attisani. La D’Amico ha descritto la maternità come un momento di profonda trasformazione, affermando che diventare mamma è una “catarsi” che cambia le persone.