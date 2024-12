Dove e quando effettuare un acquisto

È iniziata la corsa ai biglietti per il Festival di Sanremo 2025, che si svolgerà dall’11 al 15 febbraio. Quest’anno, per poter acquistare i biglietti, occorre prima registrarsi. Visti i moltissimi richieste e i posti limitati del Teatro Ariston, è stato introdotto un sistema di registrazione preliminare. Gli iscritti potranno essere selezionati in modo casuale per effettuare l’acquisto.

La registrazione sarà disponibile da giovedì 19 dicembre fino alle 20 di lunedì 6 gennaio, attraverso il portale di TicketOne, ufficialmente incaricato della gestione dei biglietti. La Rai ha annunciato che un software, davanti a un notaio, effettuerà una selezione casuale tra gli iscritti.

Per registrarsi è necessario visitare il sito “Sanremo2025Rai-ticketone.it”, dove si dovranno inserire vari dati, tra cui nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e-mail, numero di telefono, eventuale dichiarazione di disabilità motoria, e i dettagli di un documento d’identità valido. È importante notare che non si possono fare registrazioni multiple; ogni utente può iscriversi solo una volta e le registrazioni duplicate verranno bloccate.

Chi rispetta i requisiti richiesti avrà la chance di essere selezionato per procedere all’acquisto del biglietto. Tuttavia, la registrazione non garantisce l’acquisto, ma permette solo di partecipare alla selezione. In caso di estrazione, dal 13 al 27 gennaio i selezionati riceveranno un invito tramite email per acquistare fino a un massimo di due biglietti, con entità e modalità specificate nel messaggio di TicketOne.

I prezzi dei biglietti per Sanremo 2025 rimarranno invariati rispetto all’edizione precedente e variano a seconda delle serate e dei posti scelti. Per le prime quattro serate (dall’11 al 14 febbraio), i prezzi sono: 200 euro per la platea e 110 euro per la galleria. Per la serata finale (15 febbraio), invece, il prezzo è di 730 euro per la platea e 360 euro per la galleria. Non è possibile acquistare abbonamenti per tutte le serate, né in platea né in galleria.