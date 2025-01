Dove è finita Alexa 2.0?

L’attesa per Alexa 2.0, la nuova versione dell’assistente vocale di Amazon, ha suscitato grande interesse e aspettative da oltre un anno. Questa evoluzione mira a trasformare l’interazione tra uomo e tecnologia, passando da semplici comandi vocali a conversazioni più naturali e complesse. Amazon desidera rendere Alexa un “agente” personale capace di gestire attività personalizzate, ma lo sviluppo ha affrontato notevoli sfide e ritardi.

Secondo il Washington Post, Alexa 2.0 non sarà un’IA generativa come ChatGPT, ma un sistema che combina le funzionalità attuali con un’intelligenza artificiale più generalista. Tra le nuove capacità, Alexa potrà assistere gli utenti nella ricerca di prodotti, riassumere notizie e cercare ricette tenendo conto delle preferenze alimentari. Tuttavia, lo sviluppo di questa versione ha incontrato ostacoli, come la latenza nelle risposte e la necessità di maggiore potenza di calcolo, portando a ritardi significativi nelle risposte.

Circa il 10% dei dispositivi Echo attualmente in uso potrebbe non essere compatibile con Alexa 2.0, che al lancio disporrà di sole 300 skill di partner, rispetto alle oltre 100.000 della versione attuale. Amazon sta cercando di risolvere questi problemi, investendo in esperti e modelli proprietari, con l’intento di produrre una versione “premium” di Alexa, che sarà a pagamento e comporterà un costo mensile aggiuntivo.

L’annuncio di Alexa 2.0 risale a settembre 2023, ma il lancio è stato rimandato ripetutamente, inizialmente previsto per la fine del 2024. Le difficoltà incontrate nello sviluppo, comprese le integrazioni dei nuovi modelli di linguaggio con la tecnologia esistente, hanno portato a ipotizzare un possibile rilascio all’inizio del 2025.

Malgrado i ritardi, Amazon rimane fiduciosa nel potenziale di Alexa 2.0. Rohit Prasad, a capo del team di intelligenza artificiale, ha dichiarato che l’obiettivo è superare le sfide tecniche significative. Tuttavia, manca una comunicazione ufficiale sui motivi dei ritardi, creando incertezze attorno al progetto. Inoltre, si prevede che Amazon esplorerà modalità di monetizzazione, come abbonamenti o commissioni sulle vendite facilitate dall’assistente.