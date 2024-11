Dove e da quando tutto cambia

Un attacco invernale è previsto in arrivo sull’Italia, portando maltempo con piogge abbondanti, venti forti e nevicate fino in pianura. Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, annuncia un’importante incursione di aria artica sull’Europa e sull’Italia, con tre tempeste che causeranno mareggiate e maltempo diffuso.

Il fenomeno comincerà mercoledì, quando la prima tempesta di venti di Libeccio porterà un veloce deterioramento del tempo sulle Alpi (con neve a 1000 metri sui confini) e intensi fenomeni temporaleschi su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica, accompagnati da forti piogge e mareggiate lungo le coste. La situazione cambierà in serata con l’arrivo della seconda tempesta, con i venti che gireranno a Maestrale.

Giovedì, il clima si raffredderà ulteriormente mentre il maltempo si sposterà dal Centro verso il Sud. Nel frattempo, il sole splenderà nel resto d’Italia. Tuttavia, nel corso della serata, arriverà la terza tempesta di vento, questa volta portata dallo Scirocco, conducendo una perturbazione al Centro-Nord. Il raffreddamento previsto consentirà la caduta di neve a basse quote al Settentrione, con possibilitá di nevicate in pianura in diverse zone, inclusa Milano, Pavia, Torino, Asti, Brescia, Cremona, Parma e Piacenza, nella notte tra giovedì e venerdì.

Venerdì, i venti di Libeccio riprenderanno forza fino a metà pomeriggio. Si preverranno nevicate fino in pianura nel Nordest, in città come Vicenza, Treviso e forse anche Bologna e Modena. Il maltempo persisterà al Centro-Sud, con violenti nubifragi e abbondanti nevicate sugli Appennini a quote medio-basse. Entro sera, il Maestrale si presenterà impetuoso, spazzando via le nuvole e il maltempo, riportando un clima invernale sull’Italia.

Per quanto riguarda il dettaglio del tempo, lunedì 18, al Nord si prevedono nebbie e nubi basse in pianura, con maggiore sole in montagna. Al Centro, cielo molto nuvoloso con rare piogge. Al Sud, sereno in Sicilia. Martedì 19, la situazione sarà simile, con piogge attese in alta Toscana. Mercoledì 20, il maltempo peggiorerà sulle Alpi con neve, mantenendo forte il maltempo nelle regioni tirreniche del Centro e del Sud. La tendenza indica giovedì come giorno con neve possibile fino in pianura al Nord.