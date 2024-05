dove e cosa è successo 

Tragedia immensa e tante vittime: un autobus cade nel burrone dopo che una gomma è improvvisamente esplosa. A bordo c’erano molto passeggeri e le forze dell’ordine e i soccorritori si sono trovati di fronte uno scenario devastante. Si parla di vera e propria strage, con numerose vittime già accertate e diversi feriti gravi che lottano per la sopravvivenza.

Si parla di almeno 28 morti, tra cui tre donne e tre bambini. 22 persone sono rimaste gravemente ferite. Il bilancio provvisorio dell’incidente stradale avvenuto nel mattino di mercoledì 29 maggio 2024 in Pakistan è devastante.

Secondo quanto riferito dai media locali, il mezzo con a bordo molti passeggeri si trovava nella zona di Washuk, nel sudovest del Paese. A causa del caldo eccessivo uno pneumatico è esploso e l’autista ha perso il controllo del mezzo. In alcune zone del Pakistan le temperature hanno anche superato i 50 gradi: si tratta di un’ondata di caldo anomalo impressionante che pare destinata a durare ancora a lungo.

L’uomo ha cercato di mantenere l’autobus in carreggiata, ma non ce l’ha fatta. Il bus ha finito la sua corsa in fondo a un burrone, dopo aver fatto un volo impressionante. Per molte persone non c’è stato scampo.

Il mezzo pubblico era diretto a Quetta. Era partito da Turbat con circa 50 passeggeri a bordo. Subito i soccorritori hanno raggiunto, anche con qualche difficoltà, il luogo dell’incidente, per prestare soccorso ai feriti.

L’autobus finisce nel burrone, causando il decesso di molte persone

I soccorritori hanno subito portato i feriti in diversi ospedali della zona. Alcuni sarebbero in condizioni davvero molto gravi. Nove persone si trovano presso l’Ospedale Militare Combinato (CMH) di Khuzdar, mentre altre quattro presso il centro traumatologico di Quetta.

17 feriti si trovano ricoverati negli ospedali locali di Washuk. Le vittime non sono ancora state identificate, ma il numero potrebbe aumentare vista la presenza di feriti molto gravi. Ci vorrà anche molto per rimuovere i resti dell’autobus.

