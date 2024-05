dove e cosa è successo

Un grave incidente stradale ha sconvolto San Pietroburgo oggi 10 maggio alle 13,05. Un autobus della linea 262 è precipitato dal ponte Potseluev, noto come “ponte dei baci”, nel fiume Moika dopo una collisione con un’auto di car sharing.

Al momento si contano 8 morti tra i passeggeri, mentre altre quattro persone si trovano in condizioni critiche. Le dinamiche che hanno condotto alla caduta del mezzo non sono chiare e gli inquirenti stanno effettuando i rilevamenti del caso. Intanto l’autista dell’autobus è stato arrestato e sono stati aperti due procedimenti penali.

L’autobus è rimasto sott’acqua nella Moika per un’ora e mezza, mentre i soccorsi sono stati impegnati nel salvataggio delle persone coinvolte nell’incidente avvenuto in via Bolshaya Morskaya 69. Numerosi specialisti sono stati coinvolti nelle operazioni di soccorso, coordinati personalmente dal governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov. Difficoltoso sia il recupero di tutte le vittime che il conteggio del numero esatto dei passeggeri che viaggiavano all’interno del mezzo.

Le telecamere hanno registrato il momento in cui l’autobus ha improvvisamente sbandato, urtando altre due auto prima di precipitare nel fiume. Le autorità stanno ancora cercando di capire le cause dell’accaduto. Il conducente dell’autobus è in stato di fermo con l’accusa di violazioni delle regole del traffico e mancato rispetto delle norme di sicurezza.

I cittadini di San Pietroburgo sono scioccati da questo episodio. Le indagini sono in corso per comprendere appieno le dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento, il centro di controllo delle emergenze ha confermato che al momento del fatto nell’abitacolo si trovavano circa 20 persone. Secondo l’agenzia d’informazione russa Ria Novosti sul posto sono accorsi anche dipendenti comunali e volontari dalle zone limitrofe al disastro, con più di 69 persone coinvolte nelle operazione di salvataggio.

Episodi del genere puntano il dito sul rispetto delle normi vigenti del codice stradale, soprattutto per quelle persone che hanno la responsabilità di vite altrui come i conducenti dei mezzi pubblici. Di pochi giorni fa la notizia di un altro pullman precipitato in un fiume in Perù.