Dove deve dormire il gatto? Il posto particolare che è il migliore per micio

Non si accontenterebbe di un posto qualsiasi, specialmente per dormire: ecco dove deve dormire il gatto e qual è il giaciglio migliore per lui.

I gatti sono estremamente esigenti, soprattutto quando si tratta dei loro bisogni primari: come non si accontenterebbero mai di mangiare in un luogo rumoroso e caotico o non lascerebbero i loro bisogni in una lettiera già sporca, di sicuro non sceglieranno a caso il posto dove riposare. Ma allora dove deve dormire il gatto e qual è il posto migliore per lui? Tutto quello che c’è da sapere.

I posti preferiti dal gatto in casa

In casa è indiscutibilmente il Re e, come tale, sceglie i posti migliori per potersi rilassare e soddisfare i suoi bisogni, ed essi non saranno mai scelti a caso. Infatti al di là dell’igiene e della pulizia degli stessi, questi luoghi dovranno anche essere comodi , quindi è ovvio che la preferenza cada spesso su divani e poltrone non solo perché morbidi e accoglienti ma anche perché ideali per trovare il calore che accompagna il loro relax.

Non sottovalutiamo il fascino dei luoghi nascosti, quelli cioè che possono fungere da nascondiglio: la natura predatoria del felino, anche di quello abituato a viere in casa, troverà sempre il modo di prevalere nel suo comportamento, quindi un armadio o il sottoscala possono fare al caso suo!

Spesso però non solo ama sedersi su di essi ma anche usarli come tira-graffi, tanto da costringere i padroni a usare delle coperture per proteggere la tappezzeria. Per quanto riguarda gli spazi aperti invece, Micio ama stare sul balcone dove potrà godere di aria fresca e del sole non troppo caldo. In assenza di un’area verde, anche piccola, potrebbe accontentarsi di un terrazzo e dell’ombra di qualche alberello o pianta.

Dove deve dormire il gatto? Parola d’ordine: ‘Relax’

Se state pensando alla ‘solita’ poltrona o al ‘solito’ divano per il suo riposino, siete in errore! Un animale tanto originale come il gatto non potrà certo essere tanto ‘banale’ nella scelta dei luoghi adatti al suo sonnellino. Infatti al di là del nostro letto, che sarebbe scelto da lui non tanto per la comodità quanto per l’odore nostro di cui sono impregnate lenzuola e cuscino, Micio preferisce dei posti assolutamente ‘scomodi’ per la maggior parte di noi.

Uno di questi si trova in bagno: si tratta infatti del lavabo. Ci è mai capitato di vedere il gatto mettersi nel lavandino? Di sicuro non lo sceglierebbe perché umido o bagnato (gran parte dei padroni possono confermare l’ostilità dei gatti verso l’acqua) ma forse perché lo spazio ristretto della vasca lo farà sentire al sicuro e coccolato.

Per lo stesso motivo, Micio potrebbe scegliere di posizionarsi in ceste e borse, magari di vimini, per dormire: questi possono fungere anche da nascondiglio perfetto. Poiché il gatto annusa anche i nostri vestiti sporchi, non dovrebbe sorprenderci il fatto che ama stendersi su di essi, quando il nostro odore non è stato ancora del tutto ‘eliminato’ dal lavaggio. Infine se notassimo il gatto sdraiarsi sulla tastiera del computer, niente paura: non è stato colto da un’improvvisa passione per l’informatica, bensì ama godere del calore del PC appena utilizzato.