Dove costa meno l’iPhone 15? La lista dei 10 Paesi in cui il prezzo è più basso

La serie di iPhone 15 è stata accompagnata da un taglio dei prezzi nel nostro paese, dopo i rincari dello scorso anno, e quando ormai sono passati diversi mesi dal lancio del nuovo smartphone, è tempo di snocciolare qualche dettaglio e curiosità interessante.

In particolare, in molti si chiedono dove sia più economico l’iPhone 15. A fare un’analisi ci ha pensato il sito web CompareDial, il quale ha messo a confronto i prezzi della versione base con 128 gigabyte di memoria del melafonino Apple. Da ciò che emerge, il modello base di iPhone 15 con 128 gigabyte di memoria in Cina ha un prezzo di 825,22 Dollari, mentre il rovescio della medaglia è rappresentato dall’Argentina dove a causa dell’inflazione ed altri motivi macroeconomici emerge che l’iPhone 15 da 128 gigabyte costa 2.048,27 Dollari.

Di seguito i paesi in cui iPhone 15 base costa di meno:

Cina (825,22 Dollari) Giappone (846,4 Dollari) Stati Uniti (849,73 Dollari) Canada (917,88 Dollari) Tailandia (921,57 Dollari) Emirati Arabi Uniti (925,39 Dollari) Qatar (933,54 Dollari) Taiwan (936,43 Dollari) Malesia (939,96 Dollari) Corea del Sud (942,56 Dollari)

In Italia, lo stesso modello parte da 979 Euro, mentre per iPhone 15 Plus da 128 gigabyte costa 1129 Euro. iPhone 15 Pro invece costa 1239 Euro, mentre il Pro Max parte da 1489 Euro.