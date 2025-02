DOVE CAMERON: il nuovo singolo “Troppo”

“Too Much” è il nuovo singolo di Dove Cameron, una cantautrice multiplatino e attrice premiata con un Emmy. Il brano combina un’energia contagiosa con un’estetica dark-pop, diventando un manifesto di autodeterminazione e sicurezza. Con un ritmo ipnotico e un beat rétro, “Too Much” trasforma la critica di essere “troppo” in una dichiarazione di potere, celebrando l’individualità senza compromessi. La voce sensuale di Dove e un ritornello irresistibile fanno di questa canzone un inno da club destinato a dominare le playlist.

Cameron ha scritto il brano attingendo alla sua esperienza personale, sentendosi spesso “too much” in diverse situazioni. La canzone si rivolge a chiunque abbia mai ricevuto l’invito a “farsi più piccolo” per il conforto altrui. È diventato un mantra per l’artista: non deve mai rimpicciolirsi per soddisfare le aspettative degli altri. Chi chiede questo non desidera veramente il meglio per lei, come invece lei fa per gli altri. “Too Much” invita a rivendicare il proprio potere e a non rinunciare a parti di sé in nessun tipo di relazione. Se qualcuno ha mai detto che sei “too much”, ciò che realmente significano è che non riescono a contenere la tua grandezza. Questo non è un luogo in cui nessuno dovrebbe trovarsi, e si incoraggia a essere immensi senza limiti.

Il singolo arriva dopo il successo dell’album “Alchemical: Volume 1”, che ha consolidato la carriera musicale di Dove Cameron, con brani come “Boyfriend”, “Breakfast” e “Lethal Woman”, e le ha valso riconoscimenti come un VMA e un AMA.