Dove Cameron, chi è la nuova fidanzata di Damiano David

Si chiama Dove Cameron la nuova fidanzata di Damiano David. Il rumor, nell’aria da mesi, è stato confermato dai due presentandosi mano nella mano sul red carpet del pre Grammy Gala.

I rumor su loro si rincorrono dallo scorso ottobre quando sono stati paparazzati in Australia sulla spiaggia di Bondi Beach intenti a limonare. Già all’epoca era chiaro che tra i due ci fosse qualcosa, ma nessuno poteva affermare che le cose stessero andando verso l’ufficialità.

Dove Cameron (vero nome Chloe Celeste Hosterman) è un’attrice e cantante americana da circa 50 milioni di follower su Instagram. Ha debuttato grazie a Disney Channel interpretando il doppio ruolo delle due protagoniste della sitcom Liv & Maddie, ma nel corso della propria carriera ha recitato anche in numerose serie e altrettanti film. Fra i molti: Descendants, Shameless, The Mentalist, Soy Luna e Agents of S.H.I.E.L.D.

Cameron è anche una cantante: ha pubblicato un album, tre ep e numerosi singoli, il più famoso è probabilmente Boyfriend.

Giorgia Soleri è totalmente dimenticata.