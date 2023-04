Douceur d’Intérieur, Lenzuolo ad angoli elasticizzati per letto singolo, 100% cotone, 57 fili, extra morbido, 90 x 190 cm, Bianco (Weiß)

Douceur d’interieur

Douceur d’intérieur, lo storico marchio di U10, sviluppa dal 1994 una gamma di biancheria per la casa, biancheria da letto, accessori e mobili di grande design e molto apprezzati.

Douceur d’intérieur ti offre una vasta gamma di prodotti tessili per la casa.

La gamma di prodotti Furnishing comprende una collezione di tende per arredo, tende a rete, cuscini.

La gamma di prodotti Bed Linen comprende una collezione di biancheria da letto, copripiumini e copriletti, in tinta unita o stampati, confezionati in cotone e microfibra.

La gamma di prodotti Bathroom comprende una collezione di asciugamani in spugna, tende da doccia.

La gamma di prodotti Mats comprende tappeti per interni, tappeti per esterni, tappeti decorativi, in cotone.

La gamma di prodotti Rods comprende una collezione di veneziane, rulli stampati, rulli per luce diurna.

La gamma di prodotti Table Linen include tovaglie di lino, tovaglioli, tovagliette, guanti da cucina.

Colore: Bianco

Dimensione : 90 X 190 Cm

9,00 €