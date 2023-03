Descrizione Prodotto

Morbidezza d’interni, marca storica della società U10, sviluppa linee di biancheria per la casa, biancheria da letto, arredo e bagno per lineari chiave in mano dal 1994.

Produzione

Ci occupiamo di tutto il processo di produzione dall’ordine iniziale alla consegna finale dei vostri prodotti su cui avete scelto. Oggi U10 lavora con oltre 400 fabbriche che seguiamo sul posto e controlliamo.

Colore: Bianco

Dimensione : 240 X 300 Cm