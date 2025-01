Doualla, nuova stella dell’atletica? Le parole di Mei

È nata una stella nell’atletica italiana: Kelly Ann Doualla, una velocista di soli 15 anni, ha stabilito il nuovo record europeo Under 18 nei 60 metri, conclusi con il tempo di 7″23 ad Ancona. Il presidente della Fidal, Stefano Mei, ha elogiato il talento di Doualla, ma ha sottolineato l’importanza di lasciarla crescere senza pressioni. “Ora deve divertirsi a fare atletica, e come lei stessa ha affermato, la priorità deve rimanere la scuola. Riparliamone tra qualche anno”, ha dichiarato Mei all’Adnkronos.

Mei ha condiviso la propria esperienza, raccontando che a 16 anni stabilì il record mondiale junior dei tremila metri, una situazione che lo destabilizzò a causa delle aspettative riposte su di lui. Ha quindi avvertito sulla necessità di non affrettare le cose, sottolineando che l’etichetta di “fenomeno” può essere rischiosa per un giovane atleta. “Kelly va protetta e fortunatamente è seguita molto bene dal suo allenatore e dai genitori, ai quali faccio i complimenti. Spero che dall’esterno non si carichi di pressioni eccessive, che non può sostenere alla sua età”, ha aggiunto.

Mei ha concluso con un messaggio di ottimismo, affermando che se le cose dovessero andare nel verso giusto, tra 3-4 anni potremmo avere una campionessa, ma per il momento è prematuro parlarne. L’importante è che Kelly continui a divertirsi nel suo sport.