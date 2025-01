Doualla, cosa ha detto Vannacci sulla nuova stella dell’atletica italiana

Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, ha espresso il suo apprezzamento per Kelly Ann Doualla, giovane atleta italiana di origini camerunesi, che ha recentemente stabilito un nuovo record europeo nei 60 metri indoor. Vannacci ha dichiarato di non aver visto la gara, ma ha voluto complimentarsi con la 15enne per il suo straordinario risultato.

Kelly Ann Doualla è nata in Lombardia e attualmente vive a Sant’Angelo Lodigiano. Sabato 18 gennaio, durante il meeting Memorial Giovannini che si è tenuto al PalaCasali di Ancona, ha completato la corsa dei 60 metri in 7”23, segnando così il miglior tempo europeo Under 18 di sempre. Questo record ha suscitato entusiasmo nel mondo dell’atletica, con il sito di Atletica Italiana che ha condiviso un video della sua prestazione e ha commentato: “Fantastica Kelly, di corsa verso il futuro”.

Il successo di Kelly rappresenta non solo un traguardo personale, ma è anche motivo di orgoglio per il movimento atletico italiano, che continua a coltivare talenti emergenti. La sua storia è un esempio di come determinazione e impegno possano portare a risultati eccezionali, ispirando le giovani generazioni a perseguire i propri sogni nel campo dello sport.

La prestazione di Doualla è un chiaro segnale delle sue potenzialità future e della sua capacità di eccellere, rafforzando ulteriormente la reputazione dell’atletica italiana a livello internazionale. Gli allenatori e i fan seguono con interesse la sua crescita, sperando che continui a migliorare e raggiungere nuovi successi nel corso della sua carriera.