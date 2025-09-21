Dottor Sartelli: Eccellenza nella salute a Macerata e oltre

Il dottor Massimo Sartelli, chirurgo all’ospedale di Macerata, si è classificato terzo in Italia e 32esimo nel mondo nella graduatoria stilata dalla Stanford University riguardante gli scienziati con un forte impatto nella ricerca. Questa notizia ha suscitato grande soddisfazione nella direzione dell’Azienda sanitaria territoriale e tra i colleghi del dottor Sartelli. Originario di Bergamo e residente a Macerata da molti anni, Sartelli è specializzato in infezioni ospedaliere e ha fondato la “Global Alliance for Infection in Surgery”, che coinvolge professionisti di circa novanta paesi, ed è presidente della Società italiana multidisciplinare per la prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie.

Sartelli ha commentato il riconoscimento, sottolineando che la graduatoria si basa sulle citazioni delle sue pubblicazioni, che superano le 500, di cui 346 sono indicizzate su PubMed. Questi risultati rappresentano per lui e per l’ospedale di Macerata un motivo di orgoglio, considerando le limitate risorse a disposizione rispetto ad altre strutture. Il dottore ha inoltre parlato del suo impegno nella ricerca, che porta avanti anche durante le ore serali e nei weekend.

Nel 2021, Sartelli è stato nominato Cavaliere dal presidente Sergio Mattarella per il suo operato durante la gestione della pandemia di Covid-19. Ha contribuito a creare un modello multidisciplinare per l’assistenza ai pazienti. Riguardo agli insegnamenti della pandemia, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra diverse specialità mediche e ha espresso preoccupazione per l’emergere di tendenze antiscientifiche. Infine, ha elencato tre sfide attuali: i cambiamenti climatici, la resistenza agli antibiotici e l’impatto delle guerre sulle emergenze sanitarie.