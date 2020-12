“Io non so quello che sia successo con il piano pandemico dell’Oms sull’Italia, con data 2006 poi aggiornato al 2016, pubblicato e poi cancellato. In totale tranquillità dovrebbe rispondere Ranieri Guerra e spiegare la questione. Anche su quel piano, comunque, ci sono spunti interessanti, ho letto tutte e 102 le pagine del report. Parliamo di un piano pandemico anti influenzale che avrebbero sicuramente potuto aiutare anche per il covid”. Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a ‘Non è l’arena’ su La7, ribadendo che “il nostro piano pandemico è del 2006, quindi un po’ vintage sicuramente”

Fonte