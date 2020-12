Nel caso dell’ormai celebre rapporto sulla gestione italiana della pandemia di Covid-19, pubblicato e poi ritirato dall’Oms Europa, c’è stato un confronto fra Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità, e l’autore Francesco Zambon, ma si è parlato anche di pressioni e addirittura minacce da parte di Guerra. “Scambio di idee certamente sì – precisa all’Adnkronos Salute – Abbiamo comunicato molto intensamente, sia dal punto di vista personale, in piena amicizia e consonanza di obiettivi e azioni, che dal punto di vista istituzionale. Ho cercato di aiutare la complessa procedura che l’ufficio di Venezia ha impostato anche sulle molte azioni informative e formative che si sono svolte con l’aiuto di altri miei colleghi di Ginevra, in missione sia a Roma che Milano e in altre zone del Paese dove era richiesta una presenza tecnico-scientifica dell’Oms, sempre con l’intento di aiutare”.

Fonte