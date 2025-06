Dossier Ilva: Incertezze e Speranze nel Futuro Siderurgico

Il dossier Ilva rimane in stallo dopo l’incontro odierno a Palazzo Chigi tra governo e sindacati, durante il quale è stato annunciato un decreto per liberare nuove risorse per Acciaierie d’Italia, senza però precisare l’ammontare. Il governo ha ribadito il suo impegno per il rilancio della siderurgia e dell’occupazione, mantenendo le attuali condizioni di cassa integrazione per i lavoratori. Tuttavia, le organizzazioni sindacali, come Fiom e Uilm, hanno espresso insoddisfazione, sottolineando che le preoccupazioni restano inalterate e chiedendo una maggiore responsabilità da parte dello Stato nella gestione della situazione.

L’incontro, durato meno di due ore, ha visto la partecipazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio e alcuni ministri, oltre ai rappresentanti sindacali e di Invitalia. L’elezione del nuovo sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha portato all’attenzione il tema del rapporto con il governo riguardo alle proposte di acquisto di Ilva.

Un punto cruciale è l’accordo con Baku Steel per la nave rigassificatrice, necessaria per avanzare con la compravendita e la nuova autorizzazione integrata ambientale. Il supporto del governo regionale è stato suggerito, mentre si teme che una mancata delibera potrebbe portare alla chiusura degli impianti. Infine, si è parlato di garanzie per i lavoratori, in particolare per l’anticipazione della cassa integrazione, che dovrà mantenersi entro i numeri del 2024, pari a circa 3.000 unità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com