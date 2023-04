dosi, frequenza pasti e alimenti

Alimentazione del Norwegian Buhund, tutto ciò che questa razza può mangiare, nelle quantità e nei tempi giusti, per crescere forte e sano.

Il cane, a differenza dell’uomo, non può scegliere autonomamente cosa mangiare e dipende quindi dal proprietario per la sua alimentazione.

È importante fornire al proprio cane una dieta completa, varia ed equilibrata per garantirgli una vita sana e felice.

Tuttavia, quando si tratta di razze meno conosciute, come il Norwegian Buhund, molti proprietari potrebbero avere difficoltà a sapere cosa e quanto dare da mangiare al proprio cane.

È fondamentale capire l’alimentazione adeguata per questa razza per far crescere il proprio amico a quattro zampe sano e felice, in modo che sia soddisfatto e abbia la giusta quantità di cibo.

Alimentazione del Norwegian Buhund: le quantità

Per mantenere sano il vostro Norwegian Buhund ed evitare problemi di sovrappeso o obesità, le dosi di cibo devono essere adeguate.

Proprio come per gli esseri umani, anche per i cani l’eccesso o la carenza di alcuni nutrienti può causare problemi di salute.

Ecco perché, oltre a scegliere gli alimenti giusti, è importante sapere quanto dare da mangiare al proprio cane.

Il modo migliore per non sbagliare è tenere presente alcuni fattori fondamentali, quali: età, stile di vita, genere e stato di salute dell’animale.

Perciò nello specifico caso del Norwegian Buhund anche chiamato Norsk Buhund, vi daremo le principali notizie sulla razza, in modo tale da potervi regolare.

Si tratta di un cane sicuramente molto interessante dal punto di vista caratteriale e fisico.

La sua struttura muscolosa, unita alla taglia medio-piccola di circa 14-18 kg, lo rende un cane molto agile e veloce, perfetto per le attività sportive come l’Agility.

È noto anche per la sua natura protettiva, che lo rende un buon cane da guardia.

Tuttavia, questa razza non è aggressiva di natura e non è adatta a essere utilizzata come cane da difesa.

Il Norwegian Buhund è un cane adatto a proprietari attivi che possono fornirgli l’esercizio fisico e l’addestramento necessari per mantenere il suo equilibrio fisico e mentale.

Con la giusta educazione e socializzazione, questa razza può diventare un compagno fedele e affettuoso per tutta la famiglia.

È importante considerare che il Norwegian Buhund è un cane il cui fabbisogno calorico può variare a seconda dell’attività fisica che svolge durante la giornata.

Per questo motivo, è consigliabile consultare il proprio veterinario per avere indicazioni precise sulle quantità di cibo da somministrare al proprio cane in base al suo peso e al suo livello di attività fisica.

In questo modo, si può garantire una dieta bilanciata e adatta alle esigenze del vostro amico a quattro zampe.

Un adulto Norwegian Buhund di peso medio dovrebbe mangiare circa 2-3 tazze di cibo secco per cani di alta qualità al giorno, suddivise in due pasti.

Tuttavia, è importante tenere conto del livello di attività fisica del cane.

Perciò, se il cane è molto attivo e svolge attività fisica intensa, come nel caso del Norwegian Buhund, potrebbe aver bisogno di una quantità maggiore di cibo.

Per i cuccioli di Norwegian Buhund, il numero dei pasti varia in base all’età e si consiglia di suddividere la razione giornaliera in più pasti per favorire la digestione e l’assimilazione dei nutrienti. In particolare:

dai 4 a 6 settimane (al momento dello svezzamento) e fino a 3 mesi, si consigliano 4 o 5 pasti al giorno;

(al momento dello svezzamento) dai 3 ai 5 mesi, il cucciolo può passare a 3 pasti al giorno;

il cucciolo può passare a a partire dai 6 o 7 mesi, si consigliano 2 pasti giornalieri, come per gli adulti.

Cosa dare da mangiare al Norwegian Buhund

Il Norwegian Buhund può essere nutrito sia con le crocchette sia con un’alimentazione a base di carne cruda, verdure e carboidrati.

Nei pasti del vostro amico a quattro zampe non devono mai mancare grassi, carboidrati, vitamine e minerali.

Questi nutrienti sono necessari per lo sviluppo delle ossa e della muscolatura del cane e sono presenti non solo nei mangimi già formulati, ma anche in alcuni alimenti se si desidera offrire una dieta basata sul modello BARF.

Gli alimenti consigliati includono: carne (pollo, tacchino, manzo, maiale, coniglio, anatra, quaglia, cavallo), fegato, pesce (salmone, tonno, acciughe, sardina, trota), verdure, patate, formaggio, uova e riso.

Gli esperti consigliano di prediligere cibi che contengano più proteine e meno carboidrati possibili.

A prescindere poi dal tipo di dieta, il Norwegian Buhund va sempre tenuto sotto controllo poiché potrebbe essere soggetto a problemi intestinali.

Ricordatevi, sempre, di consultare il veterinario per avere indicazioni specifiche oltre che sulla quantità, anche sulla tipologia di cibo da somministrare al vostro Norwegian Buhund.

Cosa non dare al Norwegian Buhund

Ci sono anche tanti alimenti non datti al Norwegian Buhund e a tutti i cani in generale, che occorre evitare di offrire.

In generale, è meglio evitare di somministrare ai cani cibi ad alto contenuto di grassi e spezie.

Se non siete sicuri di un determinato alimento, è meglio consultare il vostro veterinario.

Tra gli alimenti più tossici per il cane i più comuni sono:

Ossa di coniglio o pollo;

Cipolle, aglio, cavoli;

Cioccolato e cacao;

Caramelle e gomme;

Caffè;

Alcool;

Noci di Macadamia;

Noci;

Semi e noccioli (semi di mela, cosi come i noccioli di ciliegia, di pesca, di albicocca e di prugna).

Altri cibi altrettanto dannosi, sono:

Avocado;

Lievito;

Merendine e biscotti;

Pomodori acerbi, foglie e germogli di patata;

Uova crude.

Uva e uva sultanina.

Questi gli alimenti possono causare malessere e danni nel delicato organismo del vostro amico a quattro zampe.

Inoltre, è importante evitare di sovralimentare il cane o di fornirgli troppi snack o leccornie, che possono causare un aumento di peso indesiderato e problemi di salute a lungo termine.

Assicuratevi sempre di fornire al proprio cane acqua fresca e pulita, a disposizione in ogni momento.