Dortmund vince contro Union Berlino

Il manager del Borussia Dortmund, Niko Kovač, ha elogiato la sua squadra per la vittoria per 3-0 contro l’Union Berlin, sottolineando che l’adattabilità, la fisicità e la mentalità di squadra sono state fondamentali per la vittoria.

Kovač ha spiegato che la squadra ha dovuto adattarsi allo stile di gioco dell’Union, decidendo di schierare più giocatori a centrocampo rispetto al solito. La partita non è stata bella da vedere, a causa del gioco fisico e dei lunghi lanci dell’avversario, ma il Borussia Dortmund è riuscito a ottenere il risultato desiderato.

Kovač ha anche parlato del ritorno in forma di Nico Schlotterbeck dopo sei mesi di inattività a causa di un infortunio. Il giocatore è stato utilizzato con cautela all’inizio, ma ora è completamente ripreso e può giocare in diverse posizioni.

Il tecnico ha anche commentato la decisione di Schlotterbeck sul suo futuro, affermando che il club vuole tenerlo e che lui ha un feeling positivo al riguardo.

Kovač ha sottolineato l’importanza dell’approccio fisico contro l’Union, affermando che i giocatori hanno accettato la lotta e hanno giocato con intensità. Ha anche elogiato la leadership e l’intensità di Emre Can, sottolineando la sua importanza nelle partite ad alto livello.