Dortmund-Barcellona e Aston Villa-Psg in diretta, il risultato in tempo reale

Il martedì del calcio europeo presenta due importanti scontri per i quarti di finale di ritorno di Champions League. Oggi, 15 aprile, alle 21 si sfideranno Borussia Dortmund e Barcellona, oltre ad Aston Villa e PSG.

Il Barcellona arriva a questa partita con un vantaggio significativo, avendo trionfato 4-0 nella gara d’andata contro i tedeschi. Le reti che hanno definito il risultato provengono da Raphinha, Yamal e una doppietta di Lewandowski. D’altro canto, il Borussia Dortmund dovrà affrontare questa sfida senza alcun margine di errore se desidera ribaltare il risultato.

Il PSG, campione in carica della Ligue 1, ha conquistato un’importante vittoria all’andata, battendo l’Aston Villa con un punteggio di 3-1 al Parco dei Principi. I gol del match sono stati realizzati da Doué, Kvaratskhelia e Mendes, conferendo ai francesi un buon margine di sicurezza per il ritorno.

Questi incontri rappresentano un momento cruciale per le quattro squadre, che cercano di qualificarsi per le semifinali della più prestigiosa competizione europea. La partita tra Borussia Dortmund e Barcellona si prospetta come una sfida avvincente, poiché i tedeschi sono chiamati a un’impresa difficile per recuperare il punteggio, mentre il PSG ha l’occasione di gestire il proprio vantaggio contro l’Aston Villa.

Il riscontro di queste partite influenzerà notevolmente il cammino delle squadre nella competizione e determinerà chi proseguirà la corsa verso la finale di Champions League. Gli appassionati di calcio sono in attesa di seguire l’evoluzione di queste sfide entusiasmanti.