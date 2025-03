Dormire bene per prevenire l’Alzheimer

Un sonno di qualità è fondamentale per la salute e il benessere, poiché favorisce il ripristino fisico, la riparazione cellulare e l’equilibrio psicoemotivo. È anche essenziale per una corretta funzione metabolica e cardiovascolare, oltre che per il funzionamento del cervello. Ricerche recenti hanno dimostrato un legame significativo tra la qualità del sonno e lo sviluppo della malattia di Alzheimer, una forma comune di demenza. Le persone con disturbi del sonno, come l’insonnia o l’apnea notturna, corrono un rischio maggiore di sviluppare questa malattia, probabilmente a causa dell’accumulo di beta-amiloide nel cervello. Durante il sonno, in particolare nelle fasi più profonde, il cervello ripulisce le placche di beta-amiloide; se il sonno è disturbato, questo processo non avviene correttamente, aumentando il rischio di Alzheimer.

Un fenomeno noto come “sindrome del tramonto” o “sundowning” può manifestarsi nelle persone con Alzheimer, con un aumento dei sintomi della demenza, come irritabilità e agitazione, durante le ore serali e notturne.

Per migliorare la qualità del sonno, specialmente per chi soffre di Alzheimer, è importante stabilire una routine regolare, con orari fissi per andare a letto e svegliarsi, e limitare rumori o luci forti che possano disturbare il riposo. L’attività fisica regolare durante il giorno può favorire un sonno migliore, ma è consigliabile evitare esercizi intensi poco prima di coricarsi. Inoltre, è fondamentale evitare caffeina e alcol prima di andare a letto per garantire un riposo ottimale.