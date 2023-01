Dormi con il tuo cane? La posizione nel sonno svela tutto del rapporto

Come dormi con il tuo cane? La posizione del sonno può dire molto sul rapporto che c’è tra te e il tuo amico a quattro zampe.

Condividere la propria vita con un amico a quattro zampe molto spesso ci porta a condividere anche i nostri oggetti e le nostre abitudini con Fido.

Come il momento del nostro sonno. Infatti molte volte la nostra palla di pelo dorme insieme a noi. Ma sapevate che il modo come dorme il cane con noi può dire molto sul nostro legame? Nel seguente articolo vedremo com’è il tuo rapporto con il cane a seconda di come dormite insieme.

Dimmi come dormi con il cane e ti dirò che tipo di rapporto avete

Sono molti i fattori che possono determinare il tipo di legame che vi può essere tra un uomo e il suo amico a quattro zampe. Uno di questi è proprio il modo in cui Fido dorme insieme al suo umano. Trattiamo qui di seguito le varie posizioni.

Cane dorme vicino ai piedi

Quando il nostro amico a quattro zampe dorme vicino ai nostri piedi non lo fa solo perché è più libero di muoversi, ma anche perché nonostante la sua volontà di stare con noi, ci rispetta e ci lascia spazio.

Cane dorme sul pavimento accanto al letto

Sebbene la maggior parte delle persone lascino i propri amici pelosi salire sul letto, non tutti danno la libertà a Fido di salirci. Tuttavia ci sono anche cani che preferiscono non dormire sul letto con il proprio umano.

Decidono invece di dormire sul pavimento accanto a quest’ultimo, dimostrando così affetto verso il suo umano ma allo stesso tempo lasciando a quest’ultimo il suo spazio.

Cane dorme abbracciato da te

Proprio come dormono alcune persone con i loro partner anche chi convive con un amico a quattro zampe può ritrovarsi a dormire abbracciato a quest’ultimo.

Ciò sta ad indicare un forte legame tra l’uomo e il cane, ma soprattutto una grande fiducia e senso di protezione che la palla di pelo prova nei confronti del suo umano.

Spiegazione delle posizioni del cane quando dorme: tutto ciò che rivelano

Cane dorme sul viso

Solitamente possiamo notare i gatti dormire sul viso del loro umano, tuttavia anche i cani possono preferire tale posizione quando dormono. Perché?

Il tuo amico a quattro zampe potrebbe sentirsi solo e alla ricerca della tua vicinanza. Tuttavia tale posizione non è adatta per nessuno dei due, per questo motivo è necessario insegnare al proprio cane dove dormire.

Cane dorme sotto le coperte

Molti cani tendono a cercare il contatto con il proprio umano anche quando riposano. Infatti il cane può dormire anche sotto le coperte con noi. Ciò sta a significare che ha un forte legame con noi e che desidera stare al caldo.

Cane dorme accanto a noi sul letto

Quando il cane dorme accanto a noi sul letto, significa che ama la comodità del letto e che nonostante ci ami, non ha bisogno di avere un contatto fisico con noi mentre riposiamo, ma gli basta starci accanto.

Cane dorme sotto il letto

Se il nostro amico a quattro zampe dorme sotto il nostro letto, non solo ci lascia liberi di muoverci, ma ci dimostra anche che è felice di stare con noi e che è pronto a proteggerci.

Cane dorme al centro del letto

Se il cane dorme al centro del letto quando siete insieme al vostro partner, molto probabilmente vuole stare vicino ad entrambi. Nel caso in cui Fido decide di dormire al centro del letto anche quando siete solo voi e lui, allora la palla di pelo non “considera” molto il vostro spazio.

Ecco perché il tuo cane dorme per terra anche se ha una cuccia morbida e calda

Cane dorme nella cuccia accanto al letto

Non tutti i nostri amici a quattro zampe amano dormire con il proprio umano, infatti alcuni di essi si limitano a dormire nella propria cuccia accanto al letto del proprio umano. In questo modo Fido dimostra di essere fiducioso e leale nei confronti di quest’ultimo.