Dorme in una stalla ma non è un cavallo, è un cane da Guinness

A poter raggiungere uno degli ultimi Guinness World Records non è un cavallo, ma un cane: Prince è il più grande del mondo.

“Prince era un cavallo nella sua vita precedente“, è con questa curiosa premessa che ha inizio il racconto della vita quotidiana di Prince: un cavallo che si comporta come un cane. Prince beve da una ciotola come farebbe soltanto un fido, ha la gestualità tipica di un cane, ma non solo: anche i suoi interessi e il suo tempo libero sembra dire molto alla sua famiglia su quella che sarebbe stata la sua “vita passata”.

Dorme in una stalla ma non è un cavallo, Prince: il “grande cane” da Guinness World Records

L’incredibile storia di Prince viene raccontata in diretta dalla sua stalla e dalle location delle sue gite fuori porta grazie anche a un’ultima pubblicazione su @nrps.prince.

Per comprendere meglio le attitudini che hanno conquistato l’attenzione del suo pubblico in rete, basta osservare – nell’ultimo filmato condiviso su TikTok da @nrps.prince – lo sguardo del cavallo. Gli occhi “da cucciolo” di Prince sembrano davvero quelli di un cane, è sufficiente tradurre le sue intenzioni.

Prince ama il tiro alla fune, fa capire ai suoi umani quando ha voglia di una passeggiata e ama trascorrere il suo tempo libero portando con sé oppure facendo roteare i suoi giocattoli preferiti. Fra questi si possono ammirare il suo amato polpo giallo e la sua piccola scimmietta.

Prince, il cavallo-cane prossimo ai Guinness World Record

Non è un caso, allora che – in didascalia al post – si legga la seguente domanda, rivolta al pubblico di @nrps.prince: Prince è “un cavallo o un cane?” Rispondere – per alcuni – non sarebbe stato mai così semplice.

Prince è “il cavallo più grande del mondo” e per questo – sempre secondo alcuni utenti – potrebbe anche essere prossimo alla candidatura ai Guinness World Records.

Infine, mentre alcuni utenti continuano a domandarsi di che razza possa essere “questo cane” gigante altri sostengono che si tratterebbe di un Cane corso italiano nel corpo di un cavallo. Ovvero di un cane particolarmente coraggioso ed equilibrato.