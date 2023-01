Doris Day: perché l’attrice non ha voluto essere sepolta

Tutti la ricordano per la sua bellezza, il suo talento e la sua bontà. Ma in pochi sanno perché Doris Day non ha voluto un funerale

È stata una delle star di Hollywood più famose ed amate, scomparsa nel 2019, all’età di 97 anni. Il mondo dello spettacolo si è sempre chiesto perché la storica attrice e cantante Doris Day non abbia voluto un funerale e nemmeno una sepoltura.

Dopo tanto tempo, è stato il suo caro amico e manager Bob Bashara, a rispondere alla domanda. Doris Day è morta nel 2019 nella sua casa di Carmel Valley, in California. Aveva contratto una brutta polmonite all’età di 97 anni.

Sin da subito, si è diffusa la notizia che l’attrice aveva espresso la richiesta di non volere nessun funerale e nessuna sepoltura. È stata cremata e le sue ceneri sono state disperse.

Me perché ha scelto di non avere una lapide per essere ricordata per sempre dal mondo intero? Bob ha raccontato che Doris Day aveva difficoltà ad accettare la morte e si rifiutata di parlare di qualsiasi cosa che la riguardasse, anche quando si trattava dei suoi amati amici a quattro zampe. Quando questi dovevano essere soppressi, lei non riusciva a stargli vicino e chiedeva a qualcuno di prendersi cura di loro fino all’ultimo.

Quegli stessi animali che ha citato nel suo testamento e affidato alle cure di un’altra amorevole persona. Erano la sua unica preoccupazione.

Il grande cuore di Doris Day

Nel 2020, la nota attrice ha messo all’asta i suoi beni ed è riuscita a raccogliere 3 milioni di dollari per creare un centro di salvataggio e adozione di cavalli, per aiutare tutti quelli maltrattati e trascurati.

Nel anni ’70 ha fondato la Doris Day Animal Foundation, battendosi per aiutare tutti gli animali bisognosi e lottando contro l’uso di pellicce.

Non ha mai lasciato che la sua celebrità influenzasse lei e chi fosse, ed è sempre stata la ragazzina di Cincinnati che aveva un talento straordinario e andava in giro per il mondo e faceva ciò che amava fare nonostante se stessa.

Ha donato tutto il suo intero patrimonio in beneficenza.

Una celebrità che non sarà mai dimenticata

La carriera di Doris Say è iniziata negli anni ’50, dopo aver recitato in film come Pillow Talk, Love Me or Leave Me e The Man Who Knew Too Much.

È diventata un’icona del grande schermo, una delle attrici più famose negli anni d’oro di Hollywood. Grazie alla sua fama, è riuscita a far sentire la sua voce da attivista per aiutare tutti gli animali.

Nei successivi anni, è diventata famosa anche come cantante, vincendo un Grammy. Le sue canzoni continuano a vivere nel cuore del mondo intero. Tra le più famose: Sentimental Journey, Secret Love e Que Sera Sera.