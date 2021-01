Galeotte furono le bocce. Doriana Rescigno e Mario Scolletta si sono conosciuti attraverso questo sport. “Frequentavo l’oratorio, mentre Mario la vicina bocciofila San Giovanni. Abbiamo iniziato a frequentarci e ora stiamo insieme da dieci anni”, esordisce Doriana che, proprio grazie al suo futuro consorte (si sposeranno il prossimo 24 aprile), si è avvicinata alla specialità Raffa.

Lei, classe 1988, di Salerno, è ora una dirigente affermata: vicepresidente della FIB Campania, tecnico e istruttore giovanile, componente della commissione giovanile nazionale.

Lui, classe 1987, di Cava de’ Tirreni, è uno degli atleti più quotati in ambito nazionale, nonché uno dei giocatori di punta dell’Enrico Millo, squadra vicecampione d’Italia.

“Tra le esperienze più intense ricordo la doppia vittoria al ‘Memorial La Marca’, gara prestigiosa organizzata dalla Kennedy: nella giornata di sabato vinsi in coppia con Francesco Santoriello, mentre la domenica mi imposi individualmente. Indimenticabili anche la convocazione in Nazionale alla fine del 2017, in occasione di un’amichevole contro San Marino e la finale scudetto contro la Boville Marino”, racconta Mario. Metalmeccanico, lavora per la “Sip&T”, l’azienda del patròn della Millo, Francesco Montuori.

Doriana iniziò a giocare a bocce dopo aver scoperto la disciplina attraverso il suo Mario e l’amico (nonché capitano della Millo), Francesco Santoriello. “Ho militato nella Cacciatori e nel 2015 sono approdata alla Millo. Seguo Mario in tutte le trasferte di campionato e rappresento un po’ gli ‘ultras’ della società. Inoltre mi diverto a riprendere gli incontri in diretta Facebook”, prosegue Doriana, che di professione fa l’architetto per la Confcommercio Campania.

La giovane dirigente è molto attiva anche in ambito giovanile: “Il presidente della FIB Campania mi propose, nel 2015, di diventare Tutor regionale, al fine di guidare i giovani della nostra Regione. L’incarico nel settore giovanile mi appassiona molto e con i ragazzi si è instaurato un rapporto speciale. Sono rimasta molto soddisfatta del successo della Campania nella ‘Regional Cup’ del 2019 e dell’ottimo secondo posto degli juniores della Mcm ai recenti campionati giovanili”, precisa Doriana.

I due, che ora convivono, si sarebbero dovuti sposare lo scorso 25 aprile: il matrimonio è stato posticipato a causa della pandemia. Bocce, però, sempre presenti: “La torta della ‘promessa’, preparata da Rosa, moglie dell’atleta Antonio Noviello, rievoca proprio il nostro sport”, rivelano entrambi.