Dorian Home, Completo Letto Matrimoniale 100% Cotone, 180 x 200, Formato da Lenzuolo Sotto, Lenzuolo Sopra e una Coppia di Federe, Made in Italy, Garda Beige

Dal marchio

DorianHome

Dorian Home è un marchio di proprietà di Lombarda Trapunte S.r.l. , azienda tessile che opera nel settore da oltre 60 anni

Dal 1962, Lombarda Trapunte intreccia oltre mezzo secolo di eccellenza nel mondo della biancheria per la casa. La nostra storia è una sinfonia di esperienza, innovazione e impegno nella selezione delle migliori materie prime. Grazie alla produzione interna, controlliamo con cura ogni fase, offrendo una vasta collezione di prodotti per la casa, tappeti e altro ancora.

Lombarda Trapunte, la scelta per chi ricerca qualità senza compromessi.

😴 FEDERE COORDINATE – Per ogni completo letto, produciamo anche le federe per i cuscini letto. Le federe vengono realizzate con lo stesso design del lenzuolo per permettervi di creare bellissime composizioni in coordinato.

🇮🇹 COMPLETI LETTI MADE IN ITALY – Tutti i nostri completi letto e le Federe in Coordinato sono realizzati in 100% Puro Cotone. La qualità eccellente delle materie prime utilizzate, nonché il processo di produzione in se concorrono a rendere tranquillamente lavabili in lavatrice questo completo, a 30° senza rischi per i pigmenti di stampa o per i tessuti.

🦋 DORIAN HOME – Produce nei propri stabilimenti una vasta collezione di prodotti per la casa: coperte, plaids, trapunte, copriletto, tappeti, copridivano, cuscini e tanti altri prodotti di biancheria per il letto. Lo stile ed il design delle nostre collezioni sono affidate ad un collaudato staff di tecnici e designers interni cui è delegato il compito di studiare e sviluppare prodotti che rispondono alle più aggiornate tendenze di moda e alle richieste del mercato.

🤩 SERVIZIO CLIENTI: Disponiamo di ampi spazi adibiti allo stoccaggio, personale addetto specializzato e di grande competenza per garantire il pieno funzionamento della logistica aziendale. Il cliente finale è sempre il centro intorno a cui ruotano tutte le attività aziendali che sono concepite con l’unico scopo di garantire la soddisfazione piena e totale della clientela.

