Descrizione prodotto

Dorelan Materasso Nube

Un grande classico Dorelan, famoso per le sue eccellenti doti di comfort e per la sua igienicità senza compromessi. L’anima interna ad alta tecnologia si basa su quattro diversi materiali Myform, mentre il rivestimento è studiato per offrire una barriera contro gli acari.

Scheda Tecnica

TESSUTO In Viscosa e Microfibra di Poliestere TECNOLOGIA Myform Memory Clima / Myform Memory Air / Myform Extension / Myform Air RIVESTIMENTO Prime IMBOTTITURA Bamboo e Microfibra di Poliestere SFODERABILE Sì IPOALLERGENICO Sì TIPI DI SOSTEGNO Soft / Medium / Firm Altezza 23 cm LAVABILE 30°C

Migliorare la vita delle persone, oggi, domani, sempre

LINEA INNOVATIVE

L’innovazione è una costante, rende unico ogni processo e ci permette di andare oltre, sempre, e progettare, creare e brevettare tecnologie uniche che portano a performance superiori. È una scelta culturale, orientata alla perfezione e al prendersi cura di se stessi, al non accontentarsi e allo scegliere ogni giorno di dormire e vivere meglio.

TECNOLOGIA MYFORM

Myform Regen

Anni di ricerche e studi sul riposo, insieme alla lunga esperienza Dorelan e alla scelta di posizionarsi sempre come pionieri dell’innovazione, hanno portato alla realizzazione di Myform Regen, composto da un’innovativa struttura molecolare che lo rende particolarmente elastico e poco sensibile alla temperatura ambientale.

Myform Memory Air HD

Nel Myform Memory Air HD la struttura è composta da un materiale a rientro graduale, dotato di molecole di dimensione estremamente ridotte che assicurano compattezza e massima capacità di modellazione del corpo. Il riposo diventa avvolgente, personale, e la sensazione di comfort si estende piacevolmente in tutto il corpo.

Myform Memory Clima

Grazie all’ausilio di nanotecnologie, questo materiale regola e mantiene costante la temperatura di contatto tra corpo e materasso, disperdendo il calore quando questo è in eccesso, come accade in estate, e trattenendolo quando necessario, assicurando così un riposo sempre perfetto, profondo, di qualità.

Myform Extension

È il cuore di ogni materasso Myform. È l’elemento che accomuna e ordina tutta la scienza, la tecnologia e l’esperienza Dorelan nella progettazione dei prodotti. Permette di ottenere e calibrare la giusta elasticità, la risposta e la facilità dei movimenti durante il sonno.

Myform Air

Myform Air è pensato per l’utilizzo nelle stagioni più calde o per chi da un materasso esige la massima traspirazione. L’elevato numero di canalizzazioni che si creano all’interno di Myform Air garantisce il passaggio dell’aria in qualsiasi situazione d’uso e il mantenimento dei più alti livelli di igiene.

Myform Memory Air

La capacità di modificare il grado di sostegno e la reazione elastica in base alla sollecitazione permettono a Myform Memory Air di adeguarsi con estrema precisione alle forme del corpo. Il supporto si distribuisce con morbidezza, donando un grande comfort e la massima traspirazione, sempre.

Myform Memory

Morbidezza, velocità di reazione, elasticità. Myform Memory è studiato per garantire alte performance, donare libertà di movimento durante il sonno e creare un equilibrio tra le caratteristiche del memory e la necessità di un’accoglienza meno pronunciata.

Myform Memory Clima

Myform Regen

Myform Memory Air HD

Myform Memory Air

Myform Extension

Rivestimento

Comfort Suite Decor Fisiology Elegance Prime Essense

Tessuto

In Viscosa e Microfibra di Poliestere In Viscosa e Microfibra di Poliestere In Viscosa e Microfibra di Poliestere In Cotone Organico, Viscosa e Microfibra di Poliestere In Viscosa e Microfibra di Poliestere In Viscosa e Microfibra di Poliestere

Sfoderabile

Ipoallergenico

Altezza Materasso

31 cm 27 cm 25 cm 24 cm 23 cm 20 cm

Sostegno equilibrato

Lavabile a 30C°

Sfoderabile

Imbottitura in 5 strati di Myform

835,00 €