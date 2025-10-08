23.4 C
Roma
mercoledì – 8 Ottobre 2025
Gossip

Dora Moroni ricorda Christian, il suo amore perduto in Italia

Da StraNotizie
Dora Moroni ricorda Christian, il suo amore perduto in Italia

La cantante Dora Moroni condivide nel numero di Oggi in edicola domani i momenti finali del suo ex marito Christian, noto cantante scomparso recentemente. Con grande emozione, racconta della sua dipartita, descrivendo come tutto sia accaduto in un batter d’occhio: il ricovero in ospedale, una diagnosi infausta e infine il dolore del silenzio.

Dora e Christian si sono sposati nel 1987, dopo essersi incontrati nel 1985 durante un servizio fotografico a Ponte di Legno. All’epoca, la Moroni stava cercando di riprendersi da un grave incidente che aveva interrotto la sua carriera di valletta e cantante. Christian, già molto famoso, si è sempre mostrato generoso nel suo supporto, desiderando che fosse lei a “splendere”.

Dalla loro relazione è nato un figlio, Alfredo, che vive vicino a Los Angeles. Dopo la separazione, Dora e Christian avevano avuto un rapporto complesso, ma la nascita della nipotina Ayleen ha aiutato a ricucire i legami. Alfredo ha organizzato il battesimo della bambina a Ravenna, un gesto che ha riportato la famiglia insieme e ha permesso a Dora e Christian di ritrovare l’unità.

Oggi, la Moroni vive un momento difficile, avendo subito un grave problema alla colonna vertebrale, ma afferma di sentirsi più serena grazie alla stabilità economica e all’affetto dei suoi piccoli uccellini, i bengalini ereditati da Christian, che ora canteranno per lei.

