Dora Moroni ricorda Christian, il suo amore perduto in Italia

La cantante Dora Moroni condivide nel numero di Oggi in edicola domani i momenti finali del suo ex marito Christian, noto cantante scomparso recentemente. Con grande emozione, racconta della sua dipartita, descrivendo come tutto sia accaduto in un batter d’occhio: il ricovero in ospedale, una diagnosi infausta e infine il dolore del silenzio.

Dora e Christian si sono sposati nel 1987, dopo essersi incontrati nel 1985 durante un servizio fotografico a Ponte di Legno. All’epoca, la Moroni stava cercando di riprendersi da un grave incidente che aveva interrotto la sua carriera di valletta e cantante. Christian, già molto famoso, si è sempre mostrato generoso nel suo supporto, desiderando che fosse lei a “splendere”.

Dalla loro relazione è nato un figlio, Alfredo, che vive vicino a Los Angeles. Dopo la separazione, Dora e Christian avevano avuto un rapporto complesso, ma la nascita della nipotina Ayleen ha aiutato a ricucire i legami. Alfredo ha organizzato il battesimo della bambina a Ravenna, un gesto che ha riportato la famiglia insieme e ha permesso a Dora e Christian di ritrovare l’unità.

Oggi, la Moroni vive un momento difficile, avendo subito un grave problema alla colonna vertebrale, ma afferma di sentirsi più serena grazie alla stabilità economica e all’affetto dei suoi piccoli uccellini, i bengalini ereditati da Christian, che ora canteranno per lei.