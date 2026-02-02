Doppio investimento cinghiali in provincia

Due incidenti stradali hanno coinvolto cinghiali nelle scorse ore. Sulla strada provinciale 232 a Strona, un uomo di 63 anni alla guida di una Ford Fiesta ha investito un animale selvatico. Il cinghiale è riuscito ad allontanarsi nei boschi dopo l’impatto, mentre l’auto ha riportato danni alla parte anteriore, pur rimanendo utilizzabile.

Un episodio simile si è verificato a Muzzano. Anche in questo caso il veicolo coinvolto era una Ford Fiesta, guidata da una donna di 38 anni residente a Graglia. L’automobile ha investito un cinghiale, confermando la presenza di questi animali nelle zone attraversate dalle strade provinciali.