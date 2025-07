Doppio colpo di scena a Temptation Island: anticipazioni hot!

Il mondo del gossip non conosce pause, e questa settimana gli appassionati di reality sono in trepidante attesa. Il noto programma “Temptation Island”, condotto da Filippo Bisciglia, andrà in onda con ben due episodi, uno mercoledì 23 luglio e l’altro giovedì 24 luglio 2025.

L’ultima puntata ha riscosso un grande successo, attirando 3.489.000 spettatori e un 29,2% di share. Questa nuova sessione promette colpi di scena e tensioni emotive. Le coppie in gioco, già messe alla prova, dovranno affrontare nuove sfide, da possibili gelosie a confronti diretti.

Secondo anticipazioni, un possibile tradimento potrebbe scuotere gli equilibri: Simone sarebbe stato visto con una delle single, generando ansia per la sua fidanzata Sonia. È un colpo difficile da digerire, considerando che la loro relazione dura da sei anni e il compagno sembra non essere stato mai completamente fedele.

Intanto, anche Antonio potrebbe tener banco, con il suo comportamento imprevedibile. Dalla precedente puntata, si vocifera di una possibile fuga in spiaggia, secondo quanto riportato da fonti interne. Marco, un altro partecipante, avrà buon gioco a rivedere le immagini della sua compagna, che potrebbe lasciare senza parole.

Queste intriganti dinamiche si svolgeranno mercoledì sera su Canale 5, seguito da un secondo appuntamento il giorno successivo. La curiosità si fa sempre più palpabile, con i fan pronti a esplorare i nuovi sviluppi del reality più atteso dell’anno.