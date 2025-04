Doppio accredito Inps a marzo: chi può ricevere 500 euro in base all’Isee

Buone notizie per le famiglie italiane: il 28 marzo sarà effettuato un doppio accredito Inps che comprende il Supporto formazione e lavoro (Sfl) e l’Assegno unico per i figli a carico. Il Supporto formazione e lavoro, del valore di 500 euro, è destinato a cittadini tra i 18 e i 59 anni con un Isee fino a 10.140 euro. Questa misura sostituisce il Reddito di cittadinanza e offre un assegno mensile a chi partecipa a corsi di formazione, tirocini o progetti utili alla collettività. La data di pagamento è stata posticipata dal 27 al 28 marzo per motivi amministrativi, senza influenzare i pagamenti futuri.

Il secondo accredito riguarda l’Assegno unico, disponibile per i genitori con figli a carico fino a 21 anni, o senza limiti d’età per i figli con disabilità. L’importo varia in base all’Isee, con un massimo di 201 euro mensili per ogni figlio minorenne (con Isee fino a 17.227 euro) e fino a 97 euro per i maggiorenni. Entrambi i contributi sono cumulabili, consentendo alle famiglie di ricevere in un giorno oltre 700 euro, se si considera un figlio minorenne.

L’obiettivo di queste misure è fornire un sostegno economico alle famiglie e facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro. L’Inps continuerà ad effettuare i pagamenti secondo il calendario previsto anche nei mesi successivi, garantendo supporto a molti cittadini italiani in difficoltà.