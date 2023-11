Doppia perturbazione in arrivo sull'Italia, meteo oggi e domani: cosa ci aspetta

Maltempo sull’Italia, dopo la tregua torna la pioggia con una nuova ondata a partire da oggi e domani, in particolare al Centro e al Sud, da Roma in giù. L’estate di San Martino, che generalmente si verifica in questo periodo dell’anno, stavolta verrà sostituita da due perturbazioni atlantiche che nel weekend culmineranno nel ciclone di San Martino atteso l’11 novembre.

Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it aveva già messo in guardia sulla possibilità che quest’anno non sarebbe stata rispettata la tradizionale estate di San Martino, e così sarà. La prima perturbazione raggiungerà l’Italia nelle prossime ore e interesserà dapprima il Centro, soprattutto il Lazio e poi, nel corso di mercoledì, si sposterà al Sud. Il tempo sarà più stabile al Nord anche se con tante nuvole, locali nebbie in pianura e qualche piovasco sul Triveneto.

Dopo che questa perturbazione avrà bagnato gran parte del Sud nella giornata di mercoledì, giovedì arriverà il secondo fronte perturbato, più forte del precedente.

Se sabato sarà una giornata di tregua dalle piogge con bel tempo prevalente, dalla sera si avvicinerà il ciclone di San Martino che nel corso di domenica si posizionerà sul Mar Tirreno per poi raggiungere velocemente il medio e basso Adriatico. Il maltempo si accanirà su tutte le regioni centrali e meridionali con precipitazioni anche abbondanti.

Oggi, martedì 7 novembre – Al nord: piovaschi pomeridiani sul Triveneto, locali nebbie al Nordovest. Al centro: piogge su Umbria, Lazio, bassa Toscana, Sardegna. Al sud: piogge diffuse in Campania.

Domani, mercoledì 8 novembre – Al nord: cielo a tratti nuvoloso, nebbie al Nordovest. Al centro: bel tempo. Al sud: piogge diffuse, meno in Sicilia.

Giovedì 9 novembre – Al nord: dalla nebbia alle piogge ovunque. Al centro: peggiora sull’alta Toscana, sole altrove. Al sud: bel tempo. Tendenza.

Venerdì con maltempo su Toscana, Umbria, Lazio e Campania, weekend con formazione del ciclone di San Martino.