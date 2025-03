Doppia inaugurazione, sabato 22 marzo, delle installazioni permanenti “Identità nell’Immenso” e “Come un aquilone”

Alta quattro metri e sessanta centimetri e pesante 400 kg, l’installazione permanente “Identità nell’immenso” dell’artista Anna Teresa Ritacco, verrà inaugurata il 22 marzo alle 10:30 all’ingresso del Cimitero Longarone a Cologno Monzese, per onorare le vittime della pandemia di Coronavirus. La scultura è composta da barre di acciaio e lamiera inox colorate corten, arancio e verde oliva. Ritacco spiega che l’opera rappresenta un dinamismo del divenire, offrendo prospettive diverse a seconda dell’angolazione. Le forme, senza distinzione di genere ed età, simboleggiano un grido d’amore per chi è scomparso. Accanto alla scultura ci sarà una panca su cui è incisa la frase di Cicerone: “La memoria è tesoro e custode di tutte le cose”.

Un’altra installazione, “Come un aquilone”, sarà inaugurata il 22 marzo alle 16:00 al Parco A.W. Mozart di Zibido San Giacomo, commemorando Felicia Bartolotta Impastato, che, dopo l’omicidio del figlio Peppino, ha dedicato la sua vita alla lotta per la giustizia. Questo pezzo, alto 3 metri e pesante 200 kg, sarà realizzato in acciaio e presenterà un fondamento interrato. Ritacco descrive l’opera come espressione del cambiamento e della speranza, poiché guarda al cielo. Quest’installazione invita alla collaborazione tra le associazioni locali e i cittadini, e il momento sarà impreziosito da un flash mob.

Entrambe le opere nascono da una ricerca artistica di Ritacco, che, architetto, utilizza materiali come ceramica, cartone e ferro. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e la sua carriera è caratterizzata da un impegno costante nel dialogare tra arte e architettura.