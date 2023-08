dopo vive un incubo peggiore

La cagnolina incinta si ritrova ad affrontare un incendio ma si ustiona gravemente, in seguito le capita qualcosa di ancora peggio.

Gli incidenti possono capitare, ma non per questo devono essere i nostri amici a quattro zampe a pagarne le spese. Una dolce cagnolina ha affrontato un destino crudele da quando l’allevamento dove abitava, aveva preso fuoco. Tuttavia non poteva immaginare la svolta improvvisa che avrebbe preso la sua vita.

Rimane ustionata durante l’incendio: la cagnolina incinta non sa che destino le spetti

Una cucciola di Samoiedo incinta è rimasta gravemente ferita quando un allevamento ha preso fuoco, le sue ustioni erano molto gravi. Il proprietario non sapeva bene come affrontare la situazione ma poiché aveva bisogno lui stesso di andare in ospedale per ricevere le cure, aveva bisogno di liberarsi della cagnolina. E così ha fatto.

Dopo aver affrontato un incendio, quindi si è ritrovata ad essere vendita dal suo proprietario ad un mattatoio. Fortunatamente, quel macellaio ha contattato Bo He per sapere se era interessata al cane in quanto sapeva che aveva già salvato diversi cani. Ovviamente Bo Ha non ha saputo dire di no e l’ha portata dal veterinario, dove ha ricevuto tutte le cure per le sue ferite. L’unica cosa che si poteva fare, era sperare che lei e i suoi cuccioli non ancora nati ce la facessero. Già dopo il primo giorno di cure iniziò a fare progressi, grazie a cibo, acqua e tante coccole.

Il terzo giorno le è stata rimossa la pelliccia bruciata, permettendo di curare al meglio le ferite che aveva sulla cute. L’hanno chiamata Nellie e il quinto giorno il veterinario ha ufficialmente dichiarato che sarebbe stata bene nonostante l’esperienza orribile subita. Per questo era ora di spostarla presso la famiglia affidataria in attesa di trovare quella per sempre.

Al diciannovesimo giorno, Nellie ha partorito 7 bellissimi cuccioli. Da allora sono trascorsi tre mesi e i cuccioli sono cresciuti molto velocemente ed in salute, pronti per affrontare il viaggio per arrivare nel Regno Unito verso la loro famiglia, dove ora vivono felici. Anche Nellie è si è poi recata nel Regno Unito, dove ha trovato una magnifica famiglia e un fratello con cui trascorre il tempo in totale felicità