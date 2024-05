dopo Uomini e Donne ci prova con la musica

Giorgio Manetti, ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, ha pubblicato un singolo estivo decisamente trash: “Rotola l’estate”.

Dopo aver abbandonato il corteggiamento di Gemma Galgani durante il trono Over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti sembra deciso a buttarsi sulla musica. L’uomo ha infatti pubblicato un singolo estivo dal gusto decisamente trash, “Rotola l’estate”, in collaborazione con Giusy Mercury.

Il singolo di Giorgio Manetti

Giorgio Manetti non è certo il primo personaggio nato in televisione a cercare fama in altri ambiti, ma il suo approccio è almeno singolare. Assieme a Giusy Mercury e con l’eccezionale partecipazione di Gianni Drudi, autore del cult estivo ‘Fiki Fiki‘, Manetti presenta ‘Rotola l’estate‘, un singolo che promette di lasciare il segno per la sua natura, decisamente, particolare.

Il brano, già etichettato come trash per eccellenza, propone un testo e una coreografia che non passano certo inosservati e che possono dividere l’opinione pubblica tra chi apprezzerà l’audacia e chi, invece, si chiederà se era davvero necessario aggiungere questo capitolo alla musica estiva italiana.

Un ritorno che fa parlare

Questo singolo segna per Giorgio Manetti non solo l’ingresso in un nuovo ambito professionale, ma anche il ritorno sotto i riflettori della scena pubblica, a distanza di anni dalle vicende che lo hanno visto protagonista nel dating show di Canale 5.

La sua relazione con Gemma Galgani e le dinamiche che ne sono seguite hanno alimentato le conversazioni dei fan per lungo tempo, rendendo il personaggio una sorta di icona per certi aspetti del programma.

Ora, con ‘Rotola l’estate‘, il “gabbiano” tenta di volare su nuove rotte: bisogna vedere se questo nuovo vento sarà favorevole o se porterà con sé nuove tempeste mediatiche. Quel che è certo è che questa canzone segnerà l’estate di un personaggio che, nonostante tutto, riesce ancora a far parlare di sé, sia nel bene che nel male.