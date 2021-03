Otto settimane di meditazione consapevole opportunamente guidata possono aiutare a vincere la paura di riprendere l’attività fisica e migliorare la qualità di vita in chi ha avuto un infarto. A segnalare il valore della Mindfulness per migliorare le condizioni psicologiche e fisiche di chi è reduce da una grave ischemia cardiaca, proponendone l’impiego nei percorsi riabilitativi (con particolare attenzione al timore di poter fare sforzi fisici che limita moltissimo la ripresa di buone condizioni) è una ricerca condotta in Turchia, presentata al congresso della Società europea di Cardiologia (Esc) Acute CardioVascular Care 2021. Lo studio è stato coordinato da Canan Karadas dell’Università Hacettepe di Ankara e ha preso in esame 56 soggetti che avevano avuto un infarto, con un’età media di 55 anni.

In modo del tutto casuale, i partecipanti alla ricerca sono stati suddivisi in due gruppi: in uno si è proposto un percorso di Mindfulness, nell’altro gruppo, di controllo, una serie di visite informative standard.Tutti i soggetti hanno iniziato la via della riabilitazione con un sessione educativa individuale sulla struttura e la funzione del cuore, delle arterie coronarie e delle patologie cardiache. Il programma di meditazione è iniziato con una breve seduta informativa sulla tecnica e con una sessione di “applicazione”, sotto la supervisione dell’esperto, della durata di un quarto d’ora. In questa prima “lezione” hanno provato a sedersi comodamente su una sedia con la schiena dritta e gli occhi chiusi per poi imparare a respirare profondamente – inspirando attraverso il naso ed espirando attraverso la bocca usando il diaframma – portando la concentrazione proprio sul loro respiro e sul momento attuale, per sgombrare il campo da ansie e preoccupazioni.

Poi, le stesse indicazioni dei formatori sono state inviate attraverso semplici messaggi sullo smartphone, con l’impegno a ripetere ogni giorno gli esercizi, sempre per 15 minuti. La “motivazione” al trattamento è stata rinforzata attraverso ulteriori messaggi e contatti telefonici diretti. La sensazione di affaticamento, la paura di muoversi e la qualità di vita sono state controllati dopo 4, 8 e 12 settimane attraverso specifici test, come la Piper Fatigue Scale e il questionario Tampa Scale for Kinesiophobia Heart.

Inoltre i soggetti inseriti nella ricerca sono stato sottoposti al questionario MacNew Heart Disease Health-Related Quality of Life, specifico per la valutazione dei sentimenti che si creano nei pazienti relativamente all’impatto della patologia cardiaca sulla vita quotidiana sul fronte fisico, psicologico e sociale. I primi dati positivi si sono osservati già al primo appuntamento, dopo quattro settimane di “trattamento”, rispetto a quanto osservato nel gruppo di controllo, e si sono mantenuti ed amplificati nelle rilevazioni a 8 e 12 settimane. In termini generali, la qualità di vita è risultata spiccatamente migliore dopo otto settimane e la “struttura” emotiva dei soggetti si è rivelata più forte alla dodicesima settimane. il tutto, va detto, senza mutamenti significativi nei due gruppi sul fronte della risposta alla fatica fisica. Secondo l’autore dello studio Karadas “la ricerca mostra che la consapevolezza può ridurre la paura del movimento e migliorare la qualità della vita nei sopravvissuti a un attacco cardiaco, con effetti che si estendono oltre il completamento dell’intervento”.

Sul fronte delle ipotesi relative al meccanismo d’azione sulla qualità di vita, un’ipotesi punta sul fatto che con la meditazione i pensieri positivi tendono a prendere il posto della visione negativa legata al pregresso infarto. Questo porterebbe i pazienti a sentirsi meno vulnerabili emotivamente e fisicamente. Ma, a prescindere dalle ipotesi di lavoro, lo studio conferma come l’impiego di trattamenti non farmacologici possa avere un valore importante per percorso riabilitativo dei cardiopatici. “È affascinante scoprire come terapie non farmacologiche come la meditazione costituiscano quantomeno un valore aggiunto alle terapie mediche tradizionali – spiega Maurizio Bussotti, responsabile dell’Unità di Cardiologia Riabilitativa dell’Istituto Irccs Maugeri di Milano – per chi lavora in un contesto riabilitativo questo è noto. La terapia fisica ed il supporto psicologico sono elementi fondamentali per la ripresa dopo eventi morbosi acuti”.

Un evento come un infarto cardiaco o un intervento cardiochirurgico, o lo scoprire di essere affetti da malattie croniche invalidanti e progressive come lo scompenso cardiaco o l’ipertensione polmonare, sono infatti e quasi inevitabilmente causa di ansia e depressione. Si ha paura che da un momento all’altro possa succedere qualche nuovo evento infausto, ci si scopre vulnerabili, si ha paura nel riaffrontare la normalità del quotidiano. “Ne vengono compromesse la vita lavorativa dei pazienti, la vita affettiva, la vita sociale. E’ per questo – continua Bussetti – che l’intervento psicologico è riconosciuto come fondamentale da tutte le Linee Guida delle principali patologie cardiovascolari, peraltro con alti livelli di evidenza scientifica. La Mindfulness, che attinge a piene mani dalla meditazione buddista e dalle tecniche yoga, è ormai parte integrante della psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale. Nella nostra esperienza, nel contesto della riabilitazione cardiorespiratoria, da anni utilizziamo un tipo di programma terapeutico, che potremmo definire olistico, perché sintesi di una fisioterapia fisica, di esercizi di rilassamento muscolari di derivazione Mindfulness e di esercizi di controllo del respiro di derivazione yoga. Attività che permettono al paziente di concentrare la propria attenzione sul qui e ora, sul momento presente abbandonando le tante preoccupazioni e paure sul futuro. Queste azioni di rilassamento muscolare e di rallentamento dell’attività respiratoria abbassano il livello d’ansia, determinando un miglioramento della qualità di vita”.