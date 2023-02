Dopo un attento lavoro sulle testimonianze autobiografiche e la documentazione s…

Dopo un attento lavoro sulle testimonianze autobiografiche e la documentazione scientifica, Gianni Oliva ripercorre la vicenda dei prigionieri di Coltano, il campo di prigionia allestito dagli Alleati alla fine della guerra. Tanti i nomi diventati illustri tra i militi e i sostenitori della Repubblica sociale italiana, che dopo l’8 settembre hanno scelto la continuità con i valori del Ventennio e in nome di un malinteso senso della patria e dell’onore si sono schierati dalla parte sbagliata della storia.

Siamo di fronte a un quadro suggestivo, nel quale Coltano non si presenta come il campo di prigionia di ex combattenti nostalgici, ma come lo specchio dello smarrimento ideologico e morale lasciato nelle coscienze dal 1943-45.

