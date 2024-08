dopo tanta sofferenza per la morte del suo amico, il fato gli regala una gioia

A volte la vita ha ancora tanto da regalarci: la storia del regalo del destino al cane Emmett dopo il tremendo lutto che aveva subito.

Quando ci capita qualcosa di spiacevole o terribile, pensiamo spesso forse di non riuscire mai a superarlo, ma non sappiamo in realtà cosa ha in serbo la vita per noi e spesso, dopo tanta sofferenza, arriva la felicità inaspettata. Così è accaduto al cane Emmett, che ha ricevuto un vero e proprio regalo dal destino dopo un lutto tremendo che lo aveva segnato profondamente, ovvero la morte del suo carissimo amico a quattro zampe. Le sorprese per lui non erano finite e stavolta avrebbero acceso in lui la speranza.

Il regalo del destino al cane Emmett dopo il tremendo lutto: la felicità dopo tanta tristezza

Fino a quel momento la vita del cane Emmett non era stato affatto facile: questo esemplare di Bulldog francese non aveva vissuto una vita semplice, dopo l’abbandono da parte di quelli che avrebbero dovuto prendersi cura di lui. Eppure già quando i volontari della Roadogs Southern California Dog Rescue lo hanno trovato in strada e salvato, si era aperto per lui uno spiraglio di luce.

Solo grazie allo sforzo dei volontari una nuova famiglia ha chiesto di poterlo adottare e di potergli dare tutto l’amore che, fino a quel momento, gli era mancato. E non avrebbe ricevuto il benvenuto solo dai suoi umani ma anche da un altro amico a quattro zampe, Gollum, un gatto di razza Sphynx che si è subito affezionato a lui e lo ha fatto ambientare ancor prima del tempo (a dispetto di ciò che si pensa normalmente del rapporto cane e gatto che può essere di amicizia).

Il regalo del destino al cane Emmett dopo il tremendo lutto: la felicità dopo la morte di Gollum

Sebbene la salute di Emmett fosse quella più compromessa di quella di Gollum, è proprio quest’ultimo a mancare e a lasciare il cane nello sconforto ancora una volta. I due erano diventati ottimi amici, l’uno la spalla dell’altro, ma pare che il destino fosse stato ancora crudele col povero quattro zampe. Almeno fino all’arrivo di un altro Sphynx, un gatto di nome Freya che sarebbe entrato a far parte della sua famiglia seppur in maniera provvisoria, poiché si tratta tuttora di un affido.

Dopo il terribile lutto che li aveva colpiti, tutti sono riusciti a ritrovare il sorriso grazie al nuovo micio di casa, che ha subito instaurato un bellissimo rapporto con colui che era diventato improvvisamente l’unico animale in famiglia. Pareva che i due fossero amici da sempre, e forse è proprio il rapporto tra i due che convincerà la famiglia umana ad adottare anche questo altro gatto, nonostante il dolore per la perdita di Gollum sia ancora vivo nel cuore di tutti.