dopo tanta sofferenza finalmente il piccolo è a casa (Video)

Incredibile quanto un animale possa dare gratitudine e amore con gesti commoventi: ecco il video che ha colpito tutti.

Il web è pieno di video sugli animali. Alcuni mostrano come gli animali possano essere simpatici, divertenti e genuini. A volte, anche dispettosi, certo, ma non è questo il caso. Questo video di cui vi parleremo in questo articolo mostra la felicità di un cane che è appena stato adottato. Ci sono moltissime campagne che mirano a sensibilizzare le persone sull’adottare gli animali invece di comprarli. Quanti cani ci sono nei rifugi, ad esempio? Stanno aspettando una famiglia amorevole che possa dare loro una seconda vita. È quello che è successo in questo caso ed ecco tutti i dettagli.

Gratitudine e amore: la felicità del labrador è senza limiti

Purtroppo, nel parlare di animali ci ritroviamo spesso a dover documentare l’abbandono. Cani e gatti vengono abbandonati spesso come se nulla fosse, come se fossero spazzatura e non creature che amano e da amare. Anche in questo caso tutto inizia con una storia di abbandono. Questo bellissimo Labrador, il protagonista della nostra storia, è stato abbandonato.

Il cane era arrivato al rifugio a soli nove mesi con una grande ferita sul muso. Una famiglia aveva provato ad adottarli, ma l’aveva riportato poche settimane dopo. La sua salvezza è stata una donna di nome Cassie Cooney.

Ci troviamo in America, nello stato dell’Idaho. Cassie ha deciso di adottare quel labrador nero dal passato difficile e doloroso. La riconoscenza del cane è stata talmente grande da portarlo ad abbracciare letteralmente la sua nuova mamma umana appena salito in auto.

Il video è stato condiviso su TikTok e ha fatto il giro di tutti i social commuovendo tantissime persone. Il cane va tra le braccia di Cassie e non la lascia mai per tutto il tragitto fino a casa.

@seikotherescue he stayed like this the whole ride home 🥹 #adoptdontshop #blacklab #adopted ♬ Home – Good Neighbours

Il suo atteggiamento è così riconoscente ed affettuoso, mentre i suoi occhi sono dolcissimi! Non sorprende che un cane abbia questi sentimenti, ma è sempre bello ed emozionante poter vedere queste immagini. Che possano essere di ispirazione alle persone: prendete un cane dal rifugio, aspettano solamente qualcuno da amare alla follia come Seiko, questo bellissimo e dolcissimo labrador nero.