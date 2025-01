DOPO ORARIO: una nuova edizione e un tour celebrativo per il ventesimo anniversario di “Ballate per Piccole Iene” [Info e Biglietti]

A vent’anni dalla prima pubblicazione, “Ballate per Piccole Iene” degli Afterhours viene ristampato in una versione speciale. Manuel Agnelli ha deciso di riunire la formazione originale della band per un tour celebrativo che prenderà il via a giugno 2025. Formata da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria), la storica band tornerà insieme dopo le numerose richieste dei fan desiderosi di rivivere l’album dal vivo nella sua interezza. Agnelli ha affermato che l’idea di suonare nuovamente l’album è nata proprio dalle sollecitazioni del pubblico, e ha pensato che farlo con i membri della band originale avrebbe conferito all’evento un significato profondo.

Il tour inizierà il 26 giugno da Bologna e prevede 16 date in tutta Italia, offrendo un’opportunità unica di rivivere l’energia e lo spirito che hanno reso “Ballate per Piccole Iene” uno degli album più amati e influenti della musica italiana. Le date del tour includono città come Firenze, Genova, Torino, Roma, Milano, e Napoli, tra le altre.

Questo ritorno sull’onda della nostalgia rievoca ricordi speciali per i fan della band e promette di essere un viaggio emozionante nella storicità della musica italiana. Gli appassionati possono acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali degli Afterhours, per non perdere l’occasione di assistere a queste performance live. La reunion è un evento molto atteso, e il tour si preannuncia come un’importante celebrazione della carriera della band.