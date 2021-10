Stromae, Santé: il primo singolo dell’artista belga, dopo oltre cinque anni di silenzio discografico.

Grande ritorno nel mondo della musica internazionale. Dopo oltre cinque anni di silenzio e di ‘ritiro nell’ombra’, Stromae torna a sorpresa con nuova musica. Il più importante artista belga degli ultimi anni ha pubblicato un nuovo singolo, intitolato Santé. Un brano che vuole essere un tributo alla working class, ha spiegato lo stesso aritsta. Un grande ritorno che è stato accolto da entusiasmo incredibile in tutto il mondo, Italia compresa.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/hip-hop-rap-microfono-musica-264396/

Stromae lancia il singolo Santé

Il brano, prodotto da Mosaert, Santé è stato ispirato dalla cumbia colombiana, unita però alle influenze elettroniche che hanno spesso fatto parte della produzione del cantautore e musicista belga. Non ci sono per il momento altre indicazioni sui prossimi progetti dell’artista famoso per successi come Alors on danse. Di certo questo nuovo pezzo è però un segnale: il lavoro oscuro di Stromae potrebbe essere finito, e una nuova era discografica potrebbe essere agli inizi. Di seguito l’audio di Santé:

Stromae è tornato: la reazione dei fan

Il grande ritorno di Stromae a sorpresa, in quello invece annunciato di Adele, peraltro entrambi dopo circa cinque o sei anni, è entrato subito in tendenza sui social, e i fan hanno messo in collegamento i loro due ritorni per segnare questo venerdì 15 ottobre come il giorno della rinascita della grande musica anni Duemiladieci. “Si sono messi d’accordo per farci schiattare oggi?“, scrive un utente, chiamando in causa anche i Coldplay (oggi è uscito Music of the Spheres). “Uno dei migliori artisti di sempre“, aggiunge qualcun altro, sottolineando quanto il genio di Stromae sia mancato al mondo della musica. E nel giorno dei comeback, c’è chi si dispera per un’altra grande artista: Rihanna. “Anche Stromae è tornato prima di lei“, scrive un utente. Ma questo punto si può essere ottimisti. Che stia per arrivare anche il suo momento?

