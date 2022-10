Dopo Luca Vezil, Valentina Ferragni si è messa con un ragazzo famoso? Ecco chi sarebbe

La settimana scorsa Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno ufficializzato la loro rottura. Dopo mesi di rumor su una presunta crisi, la sorella di Chiara ha pubblicato una storia Instagram sulla fine della relazione con il suo compagno.

“Io e Luca abbiamo passato insieme tanti anni, ma adesso abbiamo deciso di prendere due strade diverse. Insieme siamo cresciuti e ci siamo supportati e amati, ma tra noi resterà una grande stima e un enorme affetto. Anche nel rispetto della coppia che siamo stati. Chiedo di rispettare la nostra privacy e la decisione di non stare più insieme. Anche perché come potete immaginare non è un momento facile, vista la decisione sofferta”.

Dopo Luca Vezil un attore spagnolo? Il presunto nuovo flirt di Valentina Ferragni.

Secondo molte fan di Valentina, la Ferragni jr e Luca Vezil in realtà avrebbero chiuso da tempo. E infatti stando ai nuovi rumor sembra che il cuore della ragazza abbia ricominciato a battere per un altro. Oggi la giornalista Claudia Cabrini ha rivelato che Valentina starebbe insieme ad Alvaro Juana, attore spagnolo che apparirà in Elite.

“Vi presento il nuovo amore di Valentina Ferragni. Si chiama Alvarode Juana ed è un attore spagnolo conosciuto anche in Italia per il ruolo nella serie Netflix Elite. La scintilla è scoppiata a Ibiza. (Lo scrivo qui per avere le prove quando lo comunicheranno in via ufficiale)”.

Vi presento il nuovo amore di #ValentinaFerragni. Si chiama #AlvarodeJuana ed è un attore spagnolo conosciuto anche in Italia per il ruolo nella serie Netflix #Elite. La scintilla è scoppiata a Ibiza. (Lo scrivo qui per avere le prove quando lo comunicheranno in via ufficiale) 💘 pic.twitter.com/3TFRmzZEJp — Claudia Cabrini (@Claudia_Cabrini) October 15, 2022

Il pettegolezzo è stato riportato anche da Pipol Gossip: “Valentina Ferragni ha già un nuovo amore? La sorella di Chiara, da poco separata da Luca Vezil, avrebbe già un nuovo fidanzato. Si tratterebbe dell’attore spagnolo Alvaro Dejuana“.