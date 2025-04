Dopo lo scandalo dei diplomi, spunta il fantasma dei rifiuti: indaghino i carabinieri

Diplomi e lauree false sono al centro dell’inchiesta “Zero titoli” della Procura di Trani, come rivelato nel programma “Lo Stato delle Cose” con Massimo Giletti. La trasmissione riprende la questione di centinaia di persone coinvolte in una presunta truffa. Nei precedenti servizi, l’inviata Rebecca Pecori ha incontrato alcuni protagonisti, tra cui Lucia Catalano e Savino Cianci, e le sorelle calabresi Maria Saveria e Giada Fortunata Modaffari. Durante le interviste, Catalano e Maria Saveria si sono accusate a vicenda sull’ignoranza riguardo le irregolarità dei titoli. Un momento teso si è avuto quando Maria, visibilmente nervosa, ha detto: “Giletti si guardi…”, mentre cercava di allontanarsi dall’intervista accelerando con l’auto.

Giletti ha enfatizzato che Lucia Catalano ha già ricevuto una condanna a quattro anni per associazione a delinquere. Ha anche evidenziato un clima di omertà in Puglia, discutendo le interviste fatte a Trani. Riferendosi alla frase di Modaffari, ha sollevato interrogativi su possibili scoperte poco riportate dai media. Inoltre, ha sollecitato l’intervento dei Carabinieri per indagare sulle attività sospette nella zona tra Cerignola, Foggia e Trani, dove si sospetta lo smaltimento illegale di rifiuti.

L’ultimo servizio ha raccolto voci a Condufuri, paese delle Modaffari, dove alcuni hanno confermato di essere stati truffati per migliaia di euro, evidenziando che l’intera comunità è a conoscenza della situazione. Giletti ha concluso assicurando che l’inchiesta proseguirà, con l’apertura al confronto con i coinvolti.